Phim "Mưa đỏ": Ai đóng vai nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình?

Một trong những câu hỏi thường xuyên được đặt cho đoàn phim “Mưa đỏ” sắp ra mắt, là ai vào vai bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng thời là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký lên Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.

Theo tạo hình từ trailer phim, nhiều khán giả đoán đó là diễn viên Yến Nhi - người phụ nữ mặc áo dài xanh cốm, đại diện phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài ra bên phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng có một đại diện nữ giới khác, do diễn viên Đinh Thúy Hà vào vai, cũng có búi tóc và mặc áo dài.

Tuy nhiên đại diện đoàn phim, đạo diễn-Thượng tá Đặng Thái Huyền khẳng định mọi nhân vật và câu chuyện trong phim là chuyện hư cấu, lấy cảm hứng từ hiện thực. Hai nhân vật nữ trên bàn đàm phán đều được xây dựng với cảm hứng từ hình tượng từ bà Nguyễn Thị Bình, chứ không trực tiếp vào vai bà.

“Khi chọn hai diễn viên nữ, tôi đều chọn theo thần tượng của tôi là bà Nguyễn Thị Bình. Bà là nhà ngoại giao giỏi, thần thái và khí chất của bà là rất tuyệt vời và tôi mong muốn hay diễn viên của mình có được khí chất đó. Mọi người có thể nói về việc các diễn viên có giống ‘bản gốc’ hay không, thì tôi khẳng định phim không có nhân vật nào là bà Nguyễn Thị Bình.

Dù là ‘Mưa đỏ’ hay sau này là những phim khác tái hiện cuộc đàm phán ở Paris, sẽ không bao giờ tìm kiếm được một nhân vật giống bản gốc. Bà là độc bản và duy nhất, hình tượng hình mẫu. Các nhân vật chỉ thể hiện được một phần khí chất hay tinh thần đó đã là thành công rồi.”

Trong vai một trong những đại diện nữ hiếm hoi trên bàn đàm phán, nữ diễn viên Đinh Thúy Hà chia sẻ chị chịu áp lực lớn bởi hình tượng của bà Nguyễn Thị Bình hiện hữu rất rõ nét trong lòng người dân Việt Nam.

Diễn viên Yến Nhi (trái) và Đinh Thúy Hà vào vai hai nữ đại diện tại Hội nghị Paris. (Ảnh từ trailer)

“Đó là một áp lực kinh khủng, một sự so sánh quá lớn. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để làm được,” diễn viên Đinh Thúy Hà chia sẻ. “Bất cứ người phụ nữ nào khi được ngồi vào vị trí đại diện như vậy, thì không còn ‘bình thường’ nữa. Từ khí chất đến cách xử sự, lời nói, hình thức… đã phi thường rồi.”

Ngoài hai nữ diễn viên nói trên, vào vai thành viên các phái đoàn có Nghệ sỹ Nhân dân Trần Lực, ca sỹ Hòa Minzy (phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa); KOL Nguyễn Lạc Huy (phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng) và diễn viên Mai Thế Hiệp (phái đoàn Việt Nam Cộng hòa).

“Mưa đỏ” kể về 81 ngày đêm khốc liệt, bám trụ tại thành cổ Quảng Trị của quân giải phóng, trực tiếp đóng góp vào việc ký thành công hiệp định Paris sau 5 năm đàm phán. Phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp Galaxy Studio thực hiện, hướng đến dịp kỷ niệm lớn của đất nước - 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình. (Ảnh tư liệu)

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927 tại Sa Đéc, tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn nhỏ tuổi. Bà là người phụ nữ duy nhất ngồi tại bàn đàm phán giữa các bên và đặt bút ký hiệp định. Trên chính trường, bà luôn thể hiện sự điềm tĩnh và chắc chắn, rắn rỏi, nêu rõ thiện chí muốn tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Bà tranh biện sắc sảo trong các cuộc hỏi đáp với hàng trăm nhà báo quốc tế, được ví như “người khiêu vũ giữa bầy sói.” Từ trong cuộc chiến đến sau khi hòa bình được lập lại, bà Nguyễn Thị Bình từng giữ nhiều chức như Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời (1969-1976) và Bộ trưởng Giáo dục từ năm (1976-1987) và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992-2002). Bà Nguyễn Thị Bình còn là cháu ngoại của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, người khởi xướng phong trào duy tân “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh,” nhằm nâng cao dân trí, dân quyền và chống lại chế độ thực dân Pháp giai đoạn từ 1906 đến 1926 (khi ông qua đời).

'Tấm lòng với đất nước': Ký ức về sự nghiệp của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình Không chỉ khắc họa con đường hoạt động cách mạng phong phú, cuốn sách còn thể hiện tâm thế của một người lãnh đạo có tầm chiến lược, có chiều sâu nhân văn, luôn đau đáu với vận mệnh đất nước.