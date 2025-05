Phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ không tăng cường an ninh cho châu Âu

Theo RIA Novosti và Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/5 tuyên bố việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở châu Âu sẽ không tăng cường an ninh cho lục địa châu Âu.

Trước đó, ngày 13/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẵn sàng đối thoại về khả năng triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân của Pháp tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác.

Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: “Phổ biến vũ khí hạt nhân ở lục địa châu Âu là động thái sẽ không mang lại an ninh, khả năng dự đoán và ổn định cho lục địa châu Âu… Hiện tại, toàn bộ hệ thống ổn định và an ninh chiến lược này đang ở trong tình trạng tệ hại vì những căn nguyên do rõ ràng."

Tổng thống Macron lần đầu đưa ra ý tưởng mở rộng phạm vi bảo vệ của kho vũ khí hạt nhân Pháp tới các nước châu Âu khác hồi tháng 3.

Tuy nhiên, Điện Kremlin khi đó cho rằng bước đi này tương đương với việc Pháp tuyên bố “vai trò lãnh đạo hạt nhân ở châu Âu," và xem đây là động thái mang tính “cực kỳ đối đầu”./.

Nga phản đối Pháp chuyển giao vũ khí hạt nhân ở Liên minh châu Âu Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Áo nhấn mạnh theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Pháp không được phép chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các nước khác trong EU.