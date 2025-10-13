Phó Chủ tịch nước: Thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển bền vững

Ngày 13/10, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 8, giai đoạn 2025-2030.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hà Tĩnh.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; đại diện Ban, bộ ngành Trung ương, các đơn vị trong Cụm thi đua khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và 345 đại biểu ưu tú đại diện cho 100 điển hình tiên tiến xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc các tập thể, cá nhân điển hình.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu toàn diện của Hà Tĩnh thời gian qua có sự đóng góp to lớn từ công tác thi đua khen thưởng, với các phong trào được triển khai đồng bộ, sáng tạo, phù hợp đặc thù địa phương. Nhiều phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tiêu biểu như phong trào “Xây dựng nông thôn mới” với kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành 8/8 nhiệm vụ nông thôn mới, có gần 300 sản phẩm OCOP được công nhận.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau,” “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai với tinh thần, mệnh lệnh từ trái tim đã huy động cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, giúp hàng ngàn hộ nghèo có nhà ở mới, vươn lên ổn định cuộc sống.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, quốc phòng an ninh đều đạt nhiều kết quả tích cực tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Hà Tĩnh là điểm sáng trong Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc,” khởi công nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng trọng điểm.

Các phong trào “Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Xóa nhà tạm, nhà dột nát,” “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tỉnh có 100% phường, thị trấn và 3 thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,9%, bình quân giảm 0,65%/năm; hoàn thành 2.281 căn nhà trong phong trào xóa nhà tạm, vượt tiến độ Trung ương giao.

Phong trào “Thi đua quyết thắng,” “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thi đua yêu nước đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân.

Giai đoạn tới, tỉnh thực hiện phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất," giai đoạn 2021-2025 mặc dù với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hà Tĩnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện.

Tỉnh xác định phong trào thi đua yêu nước không chỉ là nhiệm vụ mà là giải pháp then chốt huy động tối đa sức mạnh nội sinh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đưa kinh tế-xã hội phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng bền vững.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.

Những thành quả trên là sự nỗ lực, lao động sáng tạo của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh.

Tinh thần thi đua yêu nước chính là kim chỉ nam, là động lực mạnh mẽ nhất, khẳng định vị thế mới của Hà Tĩnh, vững bước hướng tới những mục tiêu cao hơn và tương lai phát triển bền vững.

Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước từ nay đến năm 2030 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao biểu trưng của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 200 triệu đồng cho tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng tỉnh Hà Tĩnh; trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Đại hội đã vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc./.

Chung sức thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.