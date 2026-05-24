Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm, làm việc tại Dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 23/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxite và chế biến alumin Dakcheung của Tập đoàn Việt Phương tại huyện Dakcheung, tỉnh Xekong, Lào.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Xekong, lãnh đạo huyện Dakcheung cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan của địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đinh Xuân Hoàng, đại diện Tập đoàn Việt Phương-phụ trách triển khai Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxite và chế biến alumin Dakcheung, cho biết dự án được triển khai với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của Lào, hình thành chuỗi giá trị từ khai thác, tuyển quặng đến chế biến sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân khu vực dự án.

Theo báo cáo, dự án gồm 2 hợp phần chính là Nhà máy tuyển quặng bauxite công suất 2,5 triệu tấn/năm và Nhà máy sản xuất alumin công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, định hướng nâng công suất lên 2 triệu tấn/năm trong giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý quan trọng theo quy định của Chính phủ Lào, gồm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), cấp giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác và các thủ tục liên quan đến công tác quản lý, giám sát môi trường.

Sau khi được cấp phép, Tập đoàn Việt Phương đã tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng phục vụ dự án như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; san gạt khu vực nhà máy; xây dựng hồ chứa nước, hồ thải quặng; khu văn phòng điều hành; khu nhà ở cán bộ, công nhân viên và các hạng mục kỹ thuật phục vụ quá trình vận hành trong thời gian tới.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của Lào về đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội tại địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Việt Phương tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)





Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Việt Phương trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đánh giá đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Xekong, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương và tăng nguồn thu ngân sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục theo kế hoạch; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, thực hiện nghiêm các quy định của Lào về đầu tư, khai thác khoáng sản, sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án; quan tâm công tác an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, tạo việc làm bền vững cho người dân; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và cộng đồng dân cư khu vực dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào cần phát huy hiệu quả kinh tế gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao Lào đối với các dự án đầu tư chiến lược; đồng thời tạo động lực thúc đẩy quá trình triển khai Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxite và chế biến alumin Dakcheung, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Dự án Tổ hợp khai thác mỏ bauxite và chế biến alumin Dakcheung của Tập đoàn Việt Phương là dự án công nghiệp trọng điểm, được triển khai trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào./.

