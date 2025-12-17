Phong trào Hamas tìm cách nối lại đàm phán hòa bình với Israel

Phong trào Hồi giáo Hamas đang tìm cách thúc đẩy vòng đàm phán gián tiếp mới với Israel để bàn về việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng xung quanh vụ Israel tiến hành không kích khiến một chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin từ Hamas cho biết tổ chức này đang xúc tiến các nỗ lực tổ chức đàm phán gián tiếp tại Ai Cập hoặc Qatar với sự tham gia của các bên trung gian và khả năng có cả phái đoàn Israel nhằm thúc đẩy triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, Hamas hiện không hài lòng với các tuyên bố thiếu nhất quán của Mỹ liên quan đến vụ Israel không kích khiến chỉ huy cấp cao của Hamas là Raad Saad thiệt mạng.

Phong trào này cho rằng các phát biểu của Mỹ không thể hiện rõ liệu nước này có được biết trước về kế hoạch tấn công của Israel hay không và có coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hay không.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, Hamas đã duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên với các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các cuộc gặp trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại.

Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra tại Cairo (Ai Cập), Doha (Qatar) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dưới nhiều hình thức khác nhau.

Theo báo Asharq Al-Awsat của Saudi Arabia, các cuộc đàm phán không chỉ tập trung vào vấn đề giải trừ vũ trang mà còn đề cập đến nhiều nội dung then chốt khác như tái thiết Gaza, mô hình quản trị hậu xung đột, mở lại cửa khẩu Rafah, dỡ bỏ phong tỏa, lộ trình Israel rút quân và khả năng triển khai lực lượng quốc tế. Tuy nhiên, việc lãnh đạo của Hamas rời khỏi Gaza không nằm trong chương trình nghị sự.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết thêm Hamas cũng đang duy trì kênh tiếp xúc với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp đẩy nhanh tiến trình đàm phán và đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc liên quan đến an ninh, triển khai lực lượng quốc tế và quản trị Dải Gaza.

Ở góc độ khác, Hamas tiếp tục cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và cho biết Israel đã có tổng cộng 813 lần vi phạm kể từ khi thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực.

Phát biểu với báo giới, quan chức cấp cao của Hamas Ghazi Hamad cho biết lực lượng này vẫn đang cung cấp các báo cáo hằng ngày về các hành động vi phạm của Israel cho các bên trung gian.

Một số nước như Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Slovenia và Anh bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực liên quan đến Israel và người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Đại biện thường trực của Anh tại Liên hợp quốc James Kariuki cho biết 5 nước trên kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, vì các diễn biến hiện nay đang đặt ra thách thức cho nỗ lực triển khai kế hoạch 20 điểm vốn được xem là khuôn khổ cho giải pháp hòa bình tại Dải Gaza./.

