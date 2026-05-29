Phu nhân Ngô Phương Ly thăm bảo tàng tại Bangkok

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 28/5/2026, sau lễ đón tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã có cuộc gặp với Phu nhân Thủ tướng Thái Lan - bà Thananon Charnvirakul. Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan - món quà tình cảm mà Phu nhân Thananon Charnvirakul trân trọng gửi tặng trước đó, Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.