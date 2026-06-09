Phú Thọ bàn phương án gỡ vướng cho dự án nhà ở xã hội

Ngày 9/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn chủ trì Hội nghị về công tác đầu tư, khởi công xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại tỉnh Phú Thọ, Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A do Công ty trách nhiệm hữu hạn Khu đô thị mới Trung Minh làm chủ đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục pháp lý về đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu đang được triển khai.

Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B do Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình làm chủ đầu tư cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và các thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến nay, cả hai dự án chưa thể khởi công do chưa được giao đất và còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, một số nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục hành chính có liên quan vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, dự kiến kết thúc vào năm 2027.

Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2026. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Y khoa HD Phú Thọ làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích hơn 7.000 m2, gồm một tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng và một tầng hầm với khoảng 456 căn hộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 633 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Hiện, chủ đầu tư đang triển khai các bước thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để bảo đảm đủ điều kiện khởi công dự án.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nhấn mạnh, các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, ông Vũ Việt Văn đề nghị, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục hành chính liên quan. Đồng thời, chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng, bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá toàn diện các khó khăn, vướng mắc của từng dự án; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh./.

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