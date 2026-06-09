Phú Thọ: Đầu tư gần 20.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống y tế chuyên sâu

Phú Thọ đang đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực y tế với tổng nguồn lực gần 20.000 tỷ đồng, tập trung xây dựng và nâng cấp hệ thống bệnh viện hiện đại, đồng bộ.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và từng bước đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thông tin, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến dành 19.843 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế, trong đó ngân sách Trung ương 14.959 tỷ đồng và ngân sách địa phương 4.884 tỷ đồng.

Nguồn lực này sẽ được ưu tiên cho các dự án trọng điểm nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, từng bước đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng số giường bệnh tại các cơ sở y tế công lập từ 16.410 lên 20.635 giường, bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 50 giường bệnh/vạn dân.

Cùng với việc mở rộng quy mô điều trị, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ngành y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và phát triển mô hình bệnh viện thông minh.

Tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho 9 dự án chuyển tiếp, dự án đối ứng mua sắm thiết bị y tế từ nguồn vốn ODA của Đức, 2 dự án khởi công mới theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND, dành nguồn lực đối ứng cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế-dân số giai đoạn 2026-2030.

Có 16 trung tâm y tế khu vực cũng được xem xét đầu tư nhằm củng cố mạng lưới y tế cơ sở và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trọng tâm của chiến lược phát triển là nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh theo hướng chuyên sâu, đảm nhận chức năng vùng. Trong số đó, ngành y tế tập trung triển khai các đề án lớn như nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, phát triển Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ và xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ.

Các dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay tại địa phương.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh triển khai nhiều chương trình quan trọng như phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026- 2035.

Tỉnh cũng dự kiến đầu tư khoảng 500 tỷ đồng xây dựng Liên cơ quan khối dự phòng và trung tâm chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực y tế dự phòng, kiểm nghiệm, giám định và pháp y.

Ngành y tế cũng đang xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Y Dược Phú Thọ trên cơ sở sắp xếp, phát triển các cơ sở đào tạo hiện có, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao trong tương lai.

Ở tuyến cơ sở, các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã tiếp tục được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử và khám, chữa bệnh từ xa.

Riêng cơ sở 2 Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc được đề xuất bổ sung 55 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống trang thiết bị, công nghệ thông tin và phương tiện vận chuyển bệnh nhân, bảo đảm vận hành hiệu quả.

Theo Sở Y tế Phú Thọ, việc triển khai các dự án trong giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và từng bước phát triển các cơ sở y tế chuyên sâu.

Hiện nay, Phú Thọ có 57 đơn vị sự nghiệp công lập y tế, bao gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 31 trung tâm y tế khu vực, 148 trạm y tế cấp xã, phường.

Đội ngũ nhân lực với hơn 14.700 cán bộ tại các đơn vị trực thuộc và hơn 3.400 nhân viên tại các trạm y tế xã, phường, hơn 8.300 giường bệnh, đạt tỷ lệ 44,2 giường bệnh/vạn dân./.

Bộ trưởng Y tế: Từng bước hình thành “hạ tầng số của hệ thống y tế quốc gia” Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ: “Bệnh viện thông minh và Lãnh đạo tiên phong” là một lựa chọn rất đúng thời điểm, đúng yêu cầu phát triển và đúng xu thế tương lai.

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