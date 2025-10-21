Phú Thọ khẩn trương xử lý, gia cố các vị trí đá lở trên đèo Thung Khe

Đèo Thung Khe trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, từ lâu được xem là cung đường hiểm trở với địa hình đặc biệt nguy hiểm: một bên là vách núi đá dựng đứng với nhiều khối đá lớn, nhỏ nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào; một bên là vực sâu, tầm nhìn hạn chế nhất là vào thời điểm sương mù dày đặc.

Những năm gần đây, hiện tượng đá rơi liên tục xảy ra, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, khiến người và phương tiện lưu thông qua đây luôn trong tình trạng lo sợ.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, chỉ tính riêng trong hai năm gần đây, đoạn qua dốc Thung Khe, Quốc lộ 6 đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nguy hiểm do đá rơi từ vách núi. Điển hình, vào ngày 4/8/2023, tại Km128+740, một vụ sạt lở đá bất ngờ xảy ra khi một xe ô tô con đang lưu thông qua khu vực.

Đá từ trên cao lăn xuống đập mạnh vào thân xe khiến phương tiện hư hỏng nặng, trên xe có 4 người, rất may không xảy ra thương vong.

Gần đây nhất, ngày 31/8/2025, tại Km121+700, hàng loạt tảng đá lớn từ mái taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường.

Sự cố diễn ra vào thời điểm ít phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Ông Đinh Văn Hòa, Phó trưởng Văn phòng quản lý đường bộ I.1, Khu quản lý đường bộ I, Bộ Xây dựng cho biết, đèo Thung Khe nổi tiếng với các khúc cua gấp, độ dốc lớn, địa chất phức tạp, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, sương mù và gió mạnh.

Đặc biệt, các vết nứt lớn đã xuất hiện trên nhiều khối đá nằm sát mép taluy dương, chỉ chờ thời tiết cực đoan là có thể tách khỏi vách núi và lăn xuống đường.

Vào chiều tối hoặc sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ toàn tuyến, khiến tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài chục mét, càng làm tăng nguy cơ tai nạn.

Ông Hà Văn Vượng, người dân Xóm Xăm Pà, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Có lần đi qua đây, tôi chứng kiến đá từ trên núi lăn xuống nên mỗi lần đi qua đoạn này đều rất lo lắng. Gần đây thấy cơ quan chức năng đưa máy móc lên xử lý taluy, gia cố mái núi, chúng tôi cũng yên tâm phần nào.”

Trước thực trạng nguy hiểm kéo dài, ngày 24/6/2025, Khu Quản lý đường bộ I đã tiến hành khởi công dự án sửa chữa đột xuất các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi, sạt lở mất an toàn giao thông tại 3 đoạn tuyến trọng điểm trên Quốc lộ 6 qua địa phận xã Mai Châu.

Dự án có thời gian thi công 150 ngày, do Liên danh Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cùng Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 thực hiện.

Hạng mục chính bao gồm thi công hệ lưới sức kháng cao kết hợp với hệ thống neo gia cố để giữ ổn định các khối đá có nguy cơ rơi; lắp đặt hộ lan, rào chắn bảo vệ; thực hiện biện pháp cậy bẩy cục bộ các khối đá đeo bám không an toàn trên mái taluy; khoan sâu và bơm vữa không co bóp nhằm cố định các điểm nứt. Những vị trí được gia cố nằm tại Km118+660 đến Km118+783; Km120+765 đến Km120+850; Km127+963 đến Km128+219 và Km128+672.

Các hạng mục được thi công nhằm cố định các điểm nứt trên vách núi đá. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Trong quá trình thi công, lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động và an toàn giao thông.

Trên tuyến thi công đều được bố trí biển cảnh báo nguy hiểm từ xa, có người điều tiết giao thông và tổ chức dọn dẹp đất đá rơi vãi trên mặt đường, tránh gây cản trở phương tiện lưu thông.

Anh Đỗ Viết Cường, Giám sát kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, Hà Nội cho biết, để chống đá lăn, đá rơi trên đèo Thung Khe, đơn vị sử dụng đinh đá sâu từ 4,1m đến 7,1m kết hợp với lưới thép cường độ cao sẽ ôm toàn bộ những phạm vi có nguy cơ tiềm ẩn đá rơi.

Trong quá trình thi công thì nhà thầu dựng các hàng rào, cọc tiêu, biển báo, sử dụng cảnh giới hai đầu để đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công và đảm bảo an toàn trên toàn tuyến.

Ông Đinh Văn Hòa cho biết thêm, mục tiêu của dự án là xử lý triệt để những điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, chủ động gia cố trước mùa mưa bão nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người dân và phương tiện lưu thông. Đồng thời, đơn vị tăng cường giám sát địa chất, theo dõi thường xuyên hiện trạng mái taluy, đặc biệt là các điểm có vết nứt lớn để kịp thời xử lý.

Cùng với công tác xử lý kỹ thuật, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và lái xe khi qua đèo Thung Khe cần quan sát kỹ các biển cảnh báo, không dừng đỗ tại chân taluy dương, nhất là trong những ngày mưa lớn hoặc sương mù dày.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn tuyệt đối.

Sau khi công trình hoàn thiện, tình trạng đá rơi, sạt lở tại đèo Thung Khe sẽ được khắc phục căn bản, giúp người dân địa phương và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 an toàn, thông suốt, yên tâm khi di chuyển qua cung đường này./.

