Phú Thọ lấy mẫu ADN xác định danh tính 24 hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Qua đó, tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thái Bình để giám định ADN, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tri ân người có công với cách mạng.

Phường Thống Nhất là 1 trong 2 địa phương của tỉnh Phú Thọ được Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ lựa chọn làm điểm để triển khai trong toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 9-10/6, địa phương sẽ hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với 24 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Thái Bình. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chiến dịch “500 ngày đêm” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phát động; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 66 của Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, Tạ Ngọc Doanh cho biết việc lấy mẫu ADN nhằm phục vụ công tác giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sỹ, từ đó xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đây được xem là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sỹ sau nhiều năm chờ đợi.

Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất xác định công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình khai quật, lấy mẫu, vận chuyển, lưu trữ và bàn giao cho các đơn vị giám định. Đồng thời, các thông tin liên quan đến từng mẫu hài cốt sẽ được số hóa, cập nhật trên phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân phường tổ chức triển khai kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc các lực lượng thực hiện đúng quy trình, thủ tục và hướng dẫn chuyên môn trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Theo phân công nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự phường là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản và bàn giao mẫu cho các đơn vị giám định ADN; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện và tham mưu sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo quy định.

Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu và giám định ADN, địa phương sẽ tổ chức hoàn trả mặt bằng, tu bổ, tôn tạo các phần mộ và khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ Thái Bình, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Việc triển khai lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ và người có công mà còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình tìm lại được người thân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách và người có công với cách mạng./.

Tây Ninh: Phát động lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ, trả lại tên cho người đã khuất Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Huệ (Tây Ninh) hiện có 2.120 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 1.325 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin cần lấy mẫu để phục vụ giám định ADN.