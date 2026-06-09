Phú Thọ mở rộng hợp tác toàn diện với các địa phương của Trung Quốc

Ngày 9/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy làm Trưởng đoàn đã đến tham quan phân xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Hàm Huy cho biết, chuyến thăm nhằm triển khai, cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước ở mỗi quốc gia.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ thời gian qua, đồng chí Hàm Huy bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của địa phương và tin tưởng tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để đạt được nhiều kết quả tích cực hơn thời gian tới.

Thông tin về tình hình phát triển của Trung Quốc, đồng chí Hàm Huy cho biết Trung Quốc vừa tổ chức thành công các kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc và Chính hiệp toàn quốc. Đây là những sự kiện chính trị quan trọng, tạo cơ sở để Trung Quốc triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc với lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Theo đồng chí Hàm Huy, Trung Quốc đang tích cực xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ XV. Những thành tựu đạt được từ Quy hoạch 5 năm lần thứ XIV đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời là cơ sở để xây dựng các mục tiêu, định hướng chiến lược nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng phát triển trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Trung Quốc đã triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ XIV cũng như quy hoạch 5 năm lần thứ XV, đồng chí Hàm Huy cho rằng đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời là đặc trưng của con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua là minh chứng cho hiệu quả của công tác quy hoạch dài hạn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thực chất giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây là cơ hội quan trọng để tăng cường giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc.

Giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Với diện tích hơn 9.361km2, dân số trên 4 triệu người và quy mô nền kinh tế đạt trên 412.000 tỷ đồng, Phú Thọ hiện là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn của cả nước. Tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và thu hút đầu tư quốc tế.

Bên cạnh lợi thế về kinh tế, Phú Thọ còn là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Địa phương hiện có 5 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 180 dự án tại Phú Thọ với tổng vốn đăng ký khoảng 3,57 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 41.000 lao động. Nhiều dự án trong lĩnh vực điện tử, dệt may, sản xuất công nghiệp và xử lý môi trường đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách địa phương.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp và hệ thống logistics, tăng cường đối thoại kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ mong muốn, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa các địa phương hai nước; tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Phú Thọ. Hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu thanh niên và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi bên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy thăm phân xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã đến thăm và làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam trong khu công nghiệp Phú Hà. Đoàn tham quan dây chuyền sản xuất, tìm hiểu tình hình hoạt động, chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như công tác thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp của địa phương.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy đánh giá cao những kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

Đồng chí Hàm Huy bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất xanh và phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh xu hướng phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hướng tới tăng trưởng xanh, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường./.

Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác toàn diện, chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.