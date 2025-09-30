Phú Thọ phấn đấu là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Đại hội đã thống nhất 3 khâu đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng đưa Phú Thọ vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Tỉnh Phú Thọ xác định đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị. Xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, chất lượng cuộc sống được nâng lên toàn diện, nhân dân có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc; giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và kết nối vùng.

Tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Quy mô GRDP cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025; tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh của giai đoạn 2026-2030 khoảng 11-12%/năm; GRDP bình quân đầu người cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025, đạt khoảng 220-230 triệu đồng; đóng góp của nhân tố TFP vào tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 khoảng 55-60%; đóng góp của kinh tế số đạt trên 30% GRDP; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 910.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 đạt trên 85.000 tỷ đồng; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt từ 0,75 trở lên; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%...

Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; làm rõ những kết quả, thành tựu, nguyên nhân thành công; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cần khắc phục, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới như: Báo cáo chính trị của Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa I; đồng thời công bố quyết định phân bổ đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước - người trực tiếp dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong trong công tác chuẩn bị, đồng thời chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I được đánh giá là dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới sau hợp nhất, tiếp thêm niềm tin và động lực cho toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ nhanh chóng triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án thiết thực, nhằm đưa Nghị quyết vào đời sống, tạo chuyển biến rõ rệt trên mọi lĩnh vực./.

