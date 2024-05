Phú Yên: Phân luồng giao thông để xử lý sự cố sụt lở hầm đường sắt Chí Thạnh

Công nhân tiến hành gia cố đoạn hầm bị sạt lở. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Chiều tối 21/5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đã ban hành thông báo về việc tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông để xử lý sự cố sụt lở hầm đường sắt Chí Thạnh thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Các loại phương tiện không được lưu thông qua khu vực Đèo Thị từ Km0+900 đến Km1+500 tuyến ĐT.641, trừ xe hai bánh.

Xe khách 16 chỗ ngồi trở xuống và xe tải từ 7 tấn trở xuống nếu muốn đi từ hướng đi từ thị trấn Chí Thạnh đến huyện Đồng Xuân và ngược lại thì sẽ phải di chuyển theo các tuyến Quốc lộ 1, ĐH.38 và ĐT.641.

Đối với các loại phương tiện còn lại nếu muốn đi theo hướng từ Quốc lộ 1 đến đến ĐT.641 và ngược lại thì sẽ phải di chuyển theo các tuyến ĐT.643, ĐT.650 hoặc ĐT.642.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 17 giờ ngày 21/5 cho đến khi khắc phục xong sự cố, đảm bảo điều kiện an toàn để lưu thông qua khu vực Đèo Thị từ Km0+900 đến Km1+500 tuyến ĐT.641.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông và Công an huyện Tuy An bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức điều tiết giao thông phân luồng giao thông trên các tuyến đường.

Trước đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày xảy ra sạt lở tại hầm đường sắt Chí Thạnh (gần ga Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Sự cố làm hầm đường sắt Chí Thạnh trên đường sắt Bắc-Nam lý trình đường sắt tại Km1168+722 qua địa phận thị trấn Chí Thạnh bị sụt lở đất đá từ đỉnh vòm hầm và đang tiếp tục sụt lở.

Tuyến hầm đường sắt giao chéo bên dưới với ĐT.641 tại Km1+400, gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ và ảnh hưởng an toàn giao thông tại khu vực.

Hiện, đơn vị quản lý đường sắt đang triển khai phương án khắc phục sự cố sụt lún trong hầm.

Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 và các đơn vị liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông đoạn qua khu vực Đèo Thị từ Km0+900 đến Km1+500 tuyến ĐT.641.

Hiện tại, ngành đường sắt cũng thực hiện việc trung chuyển hành khách bằng xe ô tô đi các tàu chặng từ (Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội) bắt đầu từ ga Tuy Hòa (thành phố Tuy Hòa) đến ga La Hai (huyện Đồng Xuân) để tiếp tục hành trình và ngược lại.

Trong ngày 21/5 dự kiến hành khách trên các tàu SE8, SE22, SE1, SE3, SE5 sẽ được hỗ trợ di chuyển với tổng số hành khách gần 2.700 người./.

Phú Yên: Hầm Chí Thạnh thuộc tuyến đường sắt Bắc-Nam bất ngờ bị sạt lở Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết hầm đường sắt Chí Thạnh đang trong quá trình phong tỏa để thi công cải tạo thì bất ngờ đất đá trên trần hầm sạt xuống.