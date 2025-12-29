'Phượng hoàng lửa-Hồi sinh từ tro tàn': Cuốn sách về lịch sử Manchester United

Khi tác giả Việt Cường làm chủ biên cuốn sách “Phượng hoàng lửa-Hồi sinh từ tro tàn,” anh nhận được những câu hỏi như “Ai lại làm sách về Manchester United vào lúc này cơ chứ?”

Bởi lẽ, cuốn sách được viết và xuất bản trong bối cảnh MU đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn trong lịch sử Câu lạc bộ. Nhưng cuốn sách không đơn thuần chỉ là bóng đá!

Tác giả cho rằng đây là câu chuyện đặc biệt về hành trình vươn lên, về nghị lực, lòng trung thành và niềm tin không bao giờ gục ngã của một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất xứ sở sương mù. Dù dưới hình thức là một cuốn sách về lịch sử Manchester United, nhưng câu chuyện về câu lạc bộ đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao, trở thành nguồn cảm hứng tích cực đối với hàng triệu người trên khắp thế giới.

Cuốn sách được viết bởi những người hâm mộ Câu lạc bộ Manchester United ở Việt Nam, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, Công ty Cổ phần sách TH (THBooks) phát hành.

Mỗi trang sách không chỉ đơn thuần viết về lịch sử của Manchester United, không chỉ dừng lại ở việc kể lại các danh hiệu hay những trận cầu kinh điển, mà đi sâu làm nổi bật bản sắc văn hóa, tinh thần vượt khó, ý chí tái thiết và khả năng đứng dậy mạnh mẽ sau khủng hoảng.

Khoảnh khắc Manchester United nâng cao chiếc cúp vô địch FA Cup 2024. (Nguồn: Guardian)

Từ buổi ban đầu khi đội bóng còn mang tên Newton Heath, qua thảm kịch hàng không Munich năm 1958 lấy đi sinh mạng 8 cầu thủ và 3 thành viên ban huấn luyện, cho đến kỷ nguyên huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson, Manchester United luôn là biểu tượng của ý chí và tinh thần tập thể, là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng vươn tới đỉnh cao.

Tái hiện chân thực và sinh động những chặng đường phát triển, những nhân vật huyền thoại và những giá trị văn hóa đặc trưng của câu lạc bộ, cuốn sách không chỉ là tư liệu quý cho người hâm mộ bóng đá mà còn góp phần khẳng định: Không có thất bại nào là vĩnh viễn đối với những con người có niềm tin và ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Khẳng định về ý nghĩa mà cuốn sách mang lại đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một câu lạc bộ bóng đá, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, không chỉ là một hoạt động giải trí hay thi đấu đơn thuần, mà còn là một hiện tượng văn hóa-xã hội đặc biệt, nơi kết tinh ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của con người.

“Cuốn sách này được xuất bản xuất phát với nhận thức rằng những câu chuyện về niềm tin, kỷ luật, tinh thần tập thể, về nghệ thuật lãnh đạo, quản trị tổ chức, xây dựng văn hóa và thương hiệu trong thể thao đỉnh cao hoàn toàn có giá trị tham khảo sâu sắc đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới và mỗi quốc gia đang phải đối diện với nhiều biến động, thách thức mới,” ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ./.