Những nhận định mới nhất về thị trường dầu thô thế giới trong năm 2024

Giếng dầu ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 1/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuần trước, giá dầu thô thế giới đã leo lên mức đỉnh của hơn hai tháng, trong khi trên các thị trường chứng khoán, giá một loạt cổ phiếu ngành năng lượng đã đạt mức tốt nhất kể từ tháng 3/2023.

Tình huống này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và Ukraine. Hơn nữa, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm nhanh chóng, đi kèm với triển vọng kinh tế nhiều thách thức từ Trung Quốc - nước mua dầu nhiều nhất thế giới - cũng góp phần đẩy nhanh tâm lý tích trữ của các nhà đầu tư, làm tăng giá dầu.

Trên các thị trường chứng khoán, một loạt những tên tuổi lớn trong ngành năng lượng đều ghi nhận giá trị cổ phiếu tăng hai con số.

Dẫn đầu là NuScale Power Corp với mức tăng 38,2%, Verde Clean Fuels Inc., tăng 27,5 %, Plug Power Inc. tăng 26,8%, W&T Offshore Inc. tăng 24,4%, NuStar Energy tăng 19,6…

Tuy nhiên, nhận định về triển vọng cổ phiếu ngành năng lượng, các nhà quan sát cho rằng tâm lý giảm giá xuất hiện vào đầu năm 2024 sẽ không hoàn toàn biến mất và cổ phiếu của ngành này sẽ sớm quay đầu đi xuống trong thời gian tới.

Các chuyên gia hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered cho rằng ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, cổ phiếu ngành năng lượng sẽ tiếp tục hạ nhiệt như giai đoạn đầu năm 2023.

Mặc dù vậy, đã có sự khác biệt về điều kiện của năm nay so với năm ngoái. Đó là tâm lý tiêu cực của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu ngành năng lượng đã không còn được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản thực tế.

Như Standard Chartered lý giải nhu cầu dầu toàn cầu đã rất mạnh mẽ, dẫn đến sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với mặt hàng cổ phiếu năng lượng trong suốt ba tháng qua.

Standard Chartered lưu ý sự sụt giảm giá trị cổ phiếu của ngành năng lượng trong những tháng đầu năm 2023 xuất phát từ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu ở dưới mức mong đợi.

Nhưng trong dự báo năm 2024, cả Standard Chartered, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đều cho thấy nhu cầu dầu rất tích cực.

Báo cáo hằng tháng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), ngày 17/1, đã giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay ở mức 2,2 triệu thùng/ngày.

Trong khi, mới đây nhất, IEA đã điều chỉnh dự báo về nhu cầu dầu cao hơn 380.000 thùng/ngày so với mức dự báo của OPEC và EIA đưa ra con số cao hơn 881.000 thùng/ngày, còn Standard Chartered ước tính cao hơn 819.000 thùng/ngày.

Ngoài đánh giá về nhu cầu dầu vẫn mạnh mẽ, Standard Chartered cho rằng các thị trường đang định giá thấp nghiêm trọng các rủi ro địa chính trị và giá dầu hiện nằm dưới mức giá trị hợp lý ít nhất 10 USD/thùng.

Theo Standard Chartered, lý do chính khiến thị trường xem nhẹ những rủi ro này là do sự thiếu hiểu biết rõ ràng về tính thời vụ. Theo quan điểm của Standard Chartered, thị trường đang hiểu sai tình trạng dư cung thông thường theo mùa trong tháng Một.

Standard Chartered kết luận, trong những tháng tới, khi nhu cầu dầu tăng theo mùa, cùng với lượng tồn kho dự kiến sẽ giảm, các thị trường sẽ trở nên nhạy cảm hơn nhiều với yếu tố địa chính trị và có thể gây ra một đợt tăng giá dầu đáng kể./.

