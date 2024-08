Người Việt gửi 74 triệu tin nhắn và 16 triệu cuộc gọi trên Viber mỗi tháng

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 20/8, Viber đánh dấu việc quay trở lại thị trường Việt Nam bằng sự kiện công bố các giải pháp mới.

Theo đó, Viber sẽ tùy chỉnh sản phẩm, đưa những tính năng mang tính đặc thù, đậm nét của Việt Nam hơn nữa để phù hợp với người dùng trong nước. Những công nghệ tiên tiến nhất đang được áp dụng tại các thị trường lớn khác cũng sẽ được ứng dụng tại Việt Nam.

Ông David Tse - Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Rakuten Viber, cho biết trung bình mỗi tháng người dùng Viber tại Việt Nam gửi 474 triệu tin nhắn, thực hiện 16 triệu cuộc gọi và trao đổi 36 triệu hình ảnh trên ứng dụng này.

Những con số trên tiếp tục gia tăng và chủ yếu được thúc đẩy bởi những người năng động, có kỹ năng chuyên môn hiện đang sinh sống tại các thành phố lớn, với 67% trong số này đang ở độ tuổi từ 25 đến 50. Bởi vậy, Rakuten Viber sẽ cung cấp cho họ các bộ công cụ trực quan phục vụ nhu cầu sắp xếp và tóm tắt tin nhắn, giúp tăng cường hiệu quả công việc.

Tính năng mới của Viber giúp người dùng ngăn chặn các 'cuộc gọi rác' Tính ngăn chặn các cuộc gọi rác hiện khả dụng cho người dùng Android tại Việt Nam, Armenia, Moldova và sẽ dần được triển khai trên toàn cầu trong những tháng tới.

Ngoài ra, Rakuten Viber còn cung cấp giải pháp mã hóa đầu cuối cho tất cả các cuộc trò chuyện riêng tư, các nhóm hội thoại cũng như các cuộc gọi cá nhân. Viber sẽ không lưu trữ các tin nhắn của người dùng trên máy chủ, nhưng vẫn sẽ đảm bảo khả năng kết nối luôn được bảo vệ bằng giao thức HTTPS đảm bảo các thông điệp trao đổi giữa máy khách và máy chủ không bị kẻ thứ ba (hackers) đọc được, nhằm đem lại trải nghiệm an toàn cho người dùng.

Những giải pháp này rất quan trọng khi vấn đề bảo mật ngày càng trở nên đáng quan ngại.

Ông David Tse - Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Rakuten Viber. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Để tăng cường mức độ bảo mật trong tương tác giữa người dùng và thương hiệu, gần đây Rakuten Viber đã giới thiệu một phương thức an toàn cho các thương hiệu để chia sẻ mật khẩu kích hoạt (mã OTP).

Tính năng này hiện đang được thử nghiệm với các thương hiệu Việt Nam. Trước đó, Rakuten Viber đã ra mắt tính năng "tin nhắn bảo vệ nâng cao" (enhanced-protection message), giúp xác minh số điện thoại của người nhận không liên quan đến hoạt động lừa đảo. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty xử lý thông tin nhạy cảm.

Ông Hoàng Nam Đức - Giám đốc Kinh doanh và Phát triển tại Rakuten Viber chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam để tạo ra một trải nghiệm dựa trên sự bảo mật tối đa và mang lại giá trị cho cả hai bên thông qua các giải pháp sáng tạo. Những giải pháp này giúp người dùng giao tiếp tự do và an toàn, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp tương tác hiệu quả và an toàn với khách hàng."

Chia sẻ về việc tuân thủ các quy định về bảo mật tại Việt Nam, đại diện Viber cho biết: "Khi nhận yêu cầu của Chính các nước về quyền riêng tư cá nhân của người dùng, Viber giữ vững hai quan điểm. Đầu tiên là bảo đảm quyền riêng tư của khách hàng và tuân thủ luật pháp ở các nước Viber hoạt động. Khi có quy định mới, đội ngũ pháp chế của Viber sẽ nghiên cứu cách hoạt động để phù hợp các quy định của nhà nước cũng như đảm bảo lợi ích cao nhất của khách hàng"./.