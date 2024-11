Thừa Thiên-Huế: Mưa lớn, nước lũ lên nhanh, học sinh toàn tỉnh nghỉ học

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đang lên nhanh có thể vượt báo động 3, học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ được nghỉ học ngày 25/11.

Sáng 25/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đang lên nhanh có thể vượt báo động 3.

Để đảm bảo an toàn, học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ được nghỉ học ngày 25/11.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên-Huế, lúc 5 giờ ngày 25/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,88m, dưới báo động 3 là 0,62m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,65m, trên báo động 2 là 0,65m.

Dự báo trong ngày 25/11, mực nước trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ ở sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3, đề phòng ngập lụt diện rộng ở vùng hạ du.

Trước đó, ngày 24/11, khu vực hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế ghi nhận tổng lượng mưa rất lớn, trong đó ở đỉnh Bạch Mã đạt hơn 801mm, thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) đạt 282mm, Hương Sơn (huyện Nam Đông) đạt 306mm.

Dự báo, tổng lượng mưa ngày 25/11, ở đỉnh Bạch Mã đạt hơn 680mm, các khu vực khác lượng mưa có giảm.

Dự báo từ chiều tối và đêm 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lúc 1 giờ ngày 25/11, cao trình mực nước tại các hồ thủy điện Hương Điền đạt +58m, Bình Điền đạt +84,62m, Tả Trạch đạt 45,43m, tất cả đều ở ngưỡng thông số kỹ thuật trên dưới mực nước dâng bình thường.

Lưu lượng nước đến hồ Hương Điền là 1.436 m3/giây, lưu lượng xả là 1.302 m3/giây; lưu lượng nước đến hồ Bình Điền là 1.601 m3/giây, lưu lượng xả là 1.578 m3/giây; lưu lượng nước đến hồ Tả Trạch là 1.546 m3/giây, lưu lượng xả là 1.302 m3/giây.

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài làm sạt lở, hư hỏng 1 điểm trường

Tối 24/11, ông Hồ Văn Níp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tập, huyện Nam Trà My (tinh Quảng Nam), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá từ taluy dương làm sập một mảng tường lớn của điểm trường Răng Chuỗi, ở thôn 1, xã Trà Tập; sau đó tiếp tục tràn vào lớp học, gây hư hại nhiều đồ dùng học tập.

Điểm trường Răng Chuỗi vừa khánh thành vào tháng 9/2024 với kinh phí xây dựng hơn 1,4 tỷ đồng.

Công trình có tổng diện tích gần 200m2, tường xây kiên cố, 2 phòng học, 1 phòng ở tập thể, bếp ăn, khu vệ sinh, sân chơi, tường rào; được đưa vào sử dụng để thay thế cho điểm trường cũ đã xuống cấp.

Đợt mưa trước đó đã gây sạt lở taluy dương sau trường. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên cùng 35 học sinh mầm non và tiểu học của điểm trường, chính quyền địa phương đã dời các lớp học về điểm trường cũ, chờ phương án xây dựng kè.

Nhưng mưa lớn kéo dài, điểm sạt trượt tại điểm trường mới ngày càng lớn. Đất đá liên tục trôi xuống khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài này, ngoài điểm trường Răng Chuỗi bị thiệt hại, huyện Nam Trà My hiện còn có nhiều điểm sạt lở khác trên các tuyến giao thông như ĐH3, ĐH6, ĐH9, trong đó đường bêtông dẫn vào làng Ông Deo, ở Thôn 2, xã Trà Dơn bị đứt gãy hoàn toàn, hiện chưa thể khắc phục.

Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các địa phương cắm biển báo nguy hiểm và biển cấm xe tải trọng lớn; chỉ đạo đơn vị duy tu, bảo dưỡng xử lý tạm để đảm bảo xe tải nhỏ và xe ôtô con có thể lưu thông./.

