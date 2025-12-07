Premier League: Arsenal nhận 'trái đắng," chỉ còn hơn Man City 2 điểm

Vòng 15 Premier League đêm qua đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, nhưng kết thúc không trọn vẹn với các đội bóng được đánh giá "cửa trên."

Arsenal nhận "trái đắng" phút bù giờ

Arsenal dù được đánh giá cao hơn song đã phải rời sân Villa Park với hai bàn tay trắng khi để thua 1-2 trước Aston Villa.

Emiliano Buendía sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng ở phút 90+5 để giúp Aston Villa gieo sầu cho Pháo thủ thành London.

Trước đó, Matty Cash đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước ở phút 36, nhưng ngay đầu hiệp 2 Arsenal có bàn gỡ hòa nhờ công Matty Cash.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Unai Emery củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 30 điểm.

Bên kia chiến tuyến, trận thua tại Villa Park chưa thể khiến Pháo thủ mất ngôi đầu nhưng đã tạo cơ hội cho các đối thủ khác thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vương.

Arsenal hiện vẫn chỉ có trong tay 33 điểm, chỉ còn hơn hai đội xếp ngay sau lần lượt là 2 điểm (Manchester City) và 3 điểm (Aston Villa).

Ở loạt trận diễn ra sau đó, Manchester City đã dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 3-0 trong cuộc tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad.

Bộ đôi trung vệ Rúben Dias và Joško Gvardiol thay nhau tỏa sáng để đưa Manchester City dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Manchester City tiếp tục gây sức ép và có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Phil Foden ở phút 64.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Pep Guardiola nối dài mạch thắng lên con số 3 để áp sát ngôi đầu của Arsenal.

Không chỉ vậy, Manchester City còn có được màn chạy đà tốt nhất trước khi bước vào trận "đại chiến" với Real Madrid ở đấu trường Champions League vào giữa tuần sau.

Arsenal nhận trái đắng tại Villa Park. (Nguồn: Aston Villa)

Ở vòng đấu này, cùng với Manchester City, hai đội khác là Tottenham và Newcastle cũng đã có được niềm vui chiến thắng.

Tottenham khép lại chuỗi 5 trận toàn hòa và thua bằng chiến thắng 2-0 trong cuộc đón tiếp Brentford trên sân nhà.

Xavi Simons tỏa sáng với một kiến tạo và một bàn thắng để giúp Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 22 điểm.

Trong khi đó, Newcastle United đánh bại Burnley 2-1 để cùng có được 22 điểm như Tottenham, nhưng xếp thứ 11 Premier League.

Chelsea và Liverpool tiếp tục gây thất vọng

Trong khi đó, hai "ông lớn" là Liverpool và Chelsea tiếp tục gây thất vọng, qua đó hụt hơi trước các đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vương.

Liverpool có cơ hội để thăng tiến nhưng lại đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi chỉ giành kết quả hòa 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trước Leeds United trong hiệp 2 bùng nổ.

The Kop có lợi thế chiến thắng rất lớn khi vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Hugo Ekitike ngay đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, chỉ trong 3 phút (từ phút 73 đến 75), Liverpool lại để cho đối thủ gỡ hòa 2-2 với liên tiếp có hai bàn thắng của Dominic Calvert-Lewin và Anton Stach.

Dominik Szoboszlai sau đó đã giúp Liverpool có lại lợi thế với bàn thắng ở phút 80 và tưởng chừng chiến thắng sẽ đến với đội khách thì bất ngờ đã xảy ra.

Phút 90+6, cầu thủ người Nhật Bản Ao Tanaka đã tỏa sáng để ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3 cho Leeds United đồng thời "gieo sầu" cho The Kop.

Liverpool đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

Hòa trận này, Liverpool chỉ có thêm 1 điểm để tạm thời đứng ở vị trí thứ 8 với 23 điểm. Tuy nhiên họ sẽ đánh mất thứ hạng này nếu Brighton hay Manchester United không thua.

Trong khi đó, Chelsea đã phải rời sân Vitality chỉ với 1 điểm sau trận hòa nhạt không bàn thắng trước AFC Bournemouth.

Kết quả hòa này khiến đoàn quân của Huấn luyện viên Enzo Maresca trải qua chuỗi ba trận liên tiếp không thắng. Trước đó, họ chia điểm quả cảm trước Arsenal, nhưng lại để thua Leeds United.

Sau trận hòa AFC Bournemouth, Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ tư với 25 điểm. Tuy nhiên, The Blues đang tạo cơ hội cho các đối thủ khác thu hẹp và thậm chí vượt qua mình.

Everton chính là đội đã thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 1 điểm sau khi có chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest nhờ pha phản lưới của Nikola Milenković cùng các bàn thắng do công Kiernan Dewsbury-Hall và Thierno Barry.

Crystal Palace đang có 23 điểm và sẽ vượt qua Chelsea nếu thắng Fulham, trong khi Manchester United và Brighton là những đội có thể san bằng khoảng cách./.

Premier League: Arsenal vững vàng ngôi đầu, M.U có cơ hội leo cao Arsenal tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng Premier League sau trận thắng Brentford, trong khi Manchester United có cơ hội leo cao do các đội xếp trên đua nhau gây thất vọng.