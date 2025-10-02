Prudential ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới đáp ứng xu hướng đầu tư bền vững

Ngày 24/9/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential Việt Nam”) chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-ĐẦU TƯ VỮNG TIẾN (viết tắt là sản phẩm “Pru-Đầu Tư Vững Tiến”), mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu, giúp khách hàng có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, bảo vệ tài chính vững chắc trước các rủi ro cuộc sống.

Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, một sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị thịnh vượng của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp.

Khi sự yên tâm trở thành nhu cầu tất yếu của các gia đình Việt

Theo World Bank, trong vòng một thập kỷ qua, tầng lớp trung lưu Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ và dự kiến sẽ chiếm hơn 50% dân số vào năm 2035.

Cùng với mức thu nhập ngày càng cải thiện, họ không còn chỉ quan tâm đến việc “đủ sống,” mà bắt đầu ưu tiên duy trì chất lượng cuộc sống và hướng đến việc bảo toàn, phát triển tài sản dài hạn.

Những mục tiêu như tương lai của con cái hay sự an tâm trong tuổi hưu trí đang trở thành động lực chính cho các quyết định tài chính của họ.

Đồng thời, bức tranh đầu tư tại Việt Nam cũng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: thị trường chứng khoán tiếp tục thu hút dòng vốn, các ngành như ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ được dự báo tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Khẩu vị của nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt trong nhóm trung lưu-thượng lưu, đang dịch chuyển sang các kênh đầu tư vừa tạo cơ hội gia tăng giá trị tài sản, vừa mang tính bền vững hơn.

Xuất phát từ bối cảnh thực tế đó, Prudential mang đến sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến với sự kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ tối ưu và giải pháp đầu tư dài hạn, giúp khách hàng vừa yên tâm với hiện tại, vừa chuẩn bị vững vàng cho tương lai.

“Sản phẩm mới này là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa sứ mệnh mới của Prudential Việt Nam: Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Với Pru-Đầu Tư Vững Tiến chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ và an tâm ở hiện tại, mà còn một di sản tài chính bền vững để thế hệ sau có thể tiếp nối và phát triển,” ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ.

Giải pháp tài chính tối ưu kết hợp giữa đầu tư, bảo vệ và kế thừa

Là sản phẩm chủ đạo tiếp theo ra mắt trong năm 2025, Pru-Đầu Tư Vững Tiến không chỉ đáp ứng những thay đổi của Luật, sản phẩm còn tập trung vào nhu cầu và quyền lợi của khách hàng hiện nay.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng đồng thời 3 nhu cầu quan trọng của khách hàng ngày nay với 4 giá trị cốt lõi gồm Đầu tư có trách nhiệm và đáng tin cậy; Cơ hội gia tăng tích lũy tài sản hiệu quả; Bảo vệ trọn vẹn; Đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy.

Với sự ra mắt của sản phẩm Pru-Đầu Tư Vững Tiến, Prudential tiếp tục khẳng định vai trò người đồng hành đáng tin cậy trong việc mang đến những giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư hiện đại, minh bạch và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam./.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential Việt Nam”) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp châu Á và châu Phi. Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận. Tính đến hết tháng 12/2024, Prudential có số vốn điều lệ 7.698 tỷ đồng và kinh doanh tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phục vụ hàng triệu khách hàng Việt Nam. Với cam kết mạnh mẽ trong đổi mới, chuyển đổi số và lấy khách hàng làm trọng tâm, Prudential Việt Nam không ngừng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao kiến thức tài chính thông qua chương trình giáo dục tài chính độc quyền, Cha-Ching, đồng thời mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ đa dạng cho khách hàng./.