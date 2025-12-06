Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine

Hãng tin TASS của Nga ngày 6/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết quân đội Nga đã tiến hành tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa cả ở trên không và trên bộ, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm vào các tổ hợp công nghiệp-quân sự, cơ sở năng lượng, cũng như cơ sở hạ tầng cảng biển và giao thông của Ukraine để đáp trả hành động tấn công trước đó của Kiev.

Theo thông báo, tất cả các mục tiêu trong cuộc tấn công đều đã đạt được. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga còn bắn hạ 366 UAV trong 24 giờ qua.

Phía Ukraine cũng đã xác nhận các cơ sở hạ tầng quan trọng như năng lượng và đường sắt của nước này đã bị tấn công bằng UAV và tên lửa trong đêm qua, khiến hàng nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất nước và mất nguồn năng lượng sưởi ấm.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo khoảng 653 UAV và 51 tên lửa đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Một nhà ga tàu hỏa chính ở thành phố Fastiv, cách Thủ đô Kiev khoảng 70km về phía Tây Nam, đã bị thiêu rụi.

Công ty vận hành mạng lưới đường sắt Ukrzaliznytsya của Ukraine cho biết hoạt động giao thông đường sắt ở ngoại ô đã bị gián đoạn.

Theo giới chức Kiev, các UAV và tên lửa cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Chernigiv, Zaporizhzhia, Lviv và Dnipropetrovsk. Hiện 9.500 khách hàng ở Odesa vẫn đang bị mất năng lượng sưởi ấm và 34.000 khách hàng bị mất nước.

Thủ tướng Yulia Svyrydenko cho biết trong quá trình sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hỏng, nhà chức trách buộc phải cắt điện luân phiên trên toàn quốc để ổn định hệ thống.

Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã khôi phục được nguồn điện ngoài, sau sự cố mất điện nhiều giờ trong đêm qua.

Đơn vị điều hành nhà máy cho biết cả hai đường dây cung cấp nguồn điện ngoài đã bị ngắt kết nối sau khi hệ thống bảo vệ tự động được kích hoạt, buộc phải sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì các hoạt động thiết yếu.

Rất may là mọi giới hạn an toàn và điều kiện vận hành nhà máy đã được duy trì. Mức độ phóng xạ trong nhà máy cũng như ở khu vực xung quanh ở mức bình thường./.

Nga vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Moskva về giải pháp Ukraine không thay đổi, song Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm ra một giải pháp.