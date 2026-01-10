Quân đội Syria không kích tại Aleppo, cáo buộc SDF vi phạm thỏa thuận rút quân

Ngày 9/1, Quân đội Syria đã nối lại các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào khu Sheikh Maqsud - nơi có đa số người Kurd ở thành phố Aleppo, sau khi các tay súng người Kurd từ chối rút khỏi khu vực theo thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp nỗ lực nhằm chấm dứt nhiều ngày giao tranh đẫm máu.

Theo các nguồn tin từ cả Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd, ít nhất 21 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán kể từ khi bạo lực bùng phát tại thành phố lớn thứ hai của Syria hôm 7/1.

Giao tranh mới nhất đặt thêm thách thức đối với chính quyền lâm thời của Syria trong quá trình ổn định đất nước sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ cách đây 1 năm.

Rạng sáng 9/1, chính quyền Syria tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với các lực lượng người Kurd có liên hệ với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, theo đó các tay súng cùng vũ khí hạng nhẹ sẽ được chuyển về các khu vực người Kurd ở miền Đông.

Tuy nhiên, các tay súng người Kurd bác bỏ bất kỳ hình thức “đầu hàng” nào và khẳng định sẽ ở lại để bảo vệ các khu dân cư.

Vài giờ sau, quân đội Syria cảnh báo sẽ nối lại các đợt tấn công vào các “mục tiêu quân sự” tại Sheikh Maqsud và kêu gọi người dân sơ tán.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết một kho đạn tại khu vực này đã bị phá hủy. Nhiều người dân mang theo đồ đạc rời khỏi khu vực, trước khi hành lang nhân đạo kéo dài 2 giờ khép lại.

Tối cùng ngày, tiếng pháo hạng nặng và súng nổ lại vang lên. Chính quyền lâm thời Syria cáo buộc SDF vi phạm thỏa thuận rút quân, khi có 3 binh sỹ thiệt mạng do hỏa lực từ phía các lực lượng người Kurd, đồng thời tuyên bố bắt đầu “chiến dịch truy quét” tại Sheikh Maqsud trước khi bàn giao khu vực cho lực lượng an ninh.

Trong khi đó, các lực lượng người Kurd xác nhận khu vực này bị pháo kích, còn truyền hình nhà nước Syria cáo buộc phía người Kurd sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công các khu dân cư ở Aleppo. Hoạt động bay tại sân bay Aleppo tiếp tục bị đình chỉ đến tối 11/1.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler hoan nghênh chiến dịch của Chính phủ Syria, nhấn mạnh Ankara coi an ninh của Syria là an ninh của chính mình và ủng hộ cuộc chiến chống các tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khẳng định quyết tâm “chấm dứt hiện diện vũ trang bất hợp pháp” tại Aleppo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi Syria triển khai thỏa thuận hòa nhập, nhấn mạnh sự cần thiết của một Syria thống nhất, nơi mọi cộng đồng đều được đại diện và bảo vệ.

Về phía người Kurd, bà Elham Ahmad, quan chức cấp cao của chính quyền người Kurd ở Đông Bắc Syria, cho rằng Damascus tìm cách phá vỡ các thỏa thuận đã đạt được, đồng thời kêu gọi Mỹ gây sức ép để thúc đẩy thực thi thỏa thuận đạt được hồi tháng 3. Một nguồn tin ngoại giao cho biết đặc phái viên Mỹ Tom Barrack đang trên đường tới Damascus để làm trung gian./.

