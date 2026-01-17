Thế giới

Trung Đông

Quân đội Syria tiến vào Đông Aleppo sau khi lực lượng người Kurd rút lui

Quân đội Syria cho hay các lực lượng của họ đã “bắt đầu tiến vào khu vực phía Tây sông Euphrates, bắt đầu từ thị trấn Deir Hafer," sau khi các lực lượng người Kurd đồng ý rút lui vào sáng cùng ngày.

Quang cảnh đường phố tại Aleppo, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh đường phố tại Aleppo, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, quân đội Syria ngày 17/1 cho biết các lực lượng của nước này đã bắt đầu tiến vào một khu vực phía Đông thành phố Aleppo, sau khi các lực lượng người Kurd đồng ý rút khỏi khu vực này sau các cuộc giao tranh gần đây.

Trong một tuyên bố do truyền hình nhà nước phát sóng, quân đội Syria cho hay các lực lượng của họ đã “bắt đầu tiến vào khu vực phía Tây sông Euphrates, bắt đầu từ thị trấn Deir Hafer," sau khi các lực lượng người Kurd đồng ý rút lui vào sáng cùng ngày.

Phóng viên AFP cho biết đã chứng kiến các đơn vị quân đội Syria, trong đó có xe tăng, tiến về khu vực trên.

Trong một tuyên bố khác, quân đội kêu gọi dân thường “không tiến vào khu vực tác chiến” cho đến khi quân đội bảo đảm an ninh và “rà phá toàn bộ mìn cũng như tàn dư chiến tranh."

Sau khi đánh bật các lực lượng người Kurd khỏi thành phố Aleppo hồi tuần trước, quân đội Syria đã triển khai thêm lực lượng gần Deir Hafer và yêu cầu Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sơ tán khỏi khu vực giữa thị trấn này và sông Euphrates, cách đó khoảng 30 km về phía Đông.

Ngày 16/1, lãnh đạo người Kurd Mazloum Abdi cam kết sẽ rút các lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn và do người Kurd dẫn dắt vào sáng 17/1, “tái triển khai sang các khu vực phía Đông sông Euphrates," dựa trên “lời kêu gọi của các quốc gia hữu nghị và các bên trung gian."

Bộ Quốc phòng Syria hoan nghênh tuyên bố của ông Abdi, đồng thời cho biết quân đội Syria sẽ triển khai lực lượng tại các khu vực sau khi SDF rút đi.

Cùng ngày 16/1, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ban hành một sắc lệnh công nhận tiếng Kurd là “ngôn ngữ quốc gia," được xem là một cử chỉ thiện chí đối với cộng đồng thiểu số này sau các diễn biến bạo lực gần đây.

Tiến trình thực hiện thỏa thuận đạt được hồi tháng 3 nhằm sáp nhập chính quyền tự trị trên thực tế của người Kurd ở miền Bắc vào nhà nước Syria đã bị đình trệ.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống al-Sharaa ngày 16/1 là sự công nhận chính thức đầu tiên đối với các quyền dân tộc của người Kurd kể từ khi Syria giành độc lập năm 1946./.

(Vietnam+)
#Syria #Aleppo #Quân đội Syria #Giao tranh Syria
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”