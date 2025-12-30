Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Indonesia

Dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia là lúc để nhìn lại chặng đường gắn bó đã qua, tự hào về mối quan hệ tin cậy và bền vững giữa hai quốc gia.

Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã sớm được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã đạt những bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến giao lưu nhân dân...

Dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước là lúc để nhìn lại chặng đường gắn bó đã qua, tự hào về mối quan hệ tin cậy và bền vững giữa hai quốc gia, và hướng tới khuôn khổ mới để phát triển hơn nữa quan hệ song phương./.