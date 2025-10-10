Quan hệ Việt Nam-Thái Lan trên hành trình kỳ diệu của tình hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 9/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thái Lan Chaiya Promma, Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Thái Lan Chalat Khamchuang, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Eksiri Pintaruchi, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, tổ chức quốc tế, các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tại Bangkok, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Bày tỏ niềm hân hạnh chào đón hơn 1.000 vị khách quý tới dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết hành trình 80 năm qua của Việt Nam là chặng đường đầy gian khổ, hy sinh song cũng vô cùng tự hào.

Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đất nước hơn 100 triệu dân, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt hơn 476 tỷ USD. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể về mức sống, văn hóa và giáo dục.

Từ một đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, hai lần là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tiếp tục đóng góp quân sự, cảnh sát cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng nhấn mạnh với khát vọng góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội từ ngày 25-26/10/2025.

Đại sứ khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, Việt Nam kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.”

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, đại diện các cơ quan chính phủ Thái Lan, ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo kiều bào Việt Nam tại Thái Lan có mặt tham dự buổi lễ. (Nguồn: VOV)

Đại sứ bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam và Thái Lan, cùng với các đồng nghiệp và đối tác ở cả hai nước, sẽ tiếp tục vun đắp, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong khuôn khổ mới của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi nhấn mạnh mối quan hệ đã ăn sâu bén rễ và bền chặt giữa hai nước.

Ông cho biết trong những thập kỷ qua, Chính phủ Thái Lan và Việt Nam đã chung tay phát triển hợp tác song phương một cách toàn diện, vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Tình hữu nghị này rất quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung.

Việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo hai nước trong việc làm sâu sắc hơn đối thoại chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế và xã hội, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Vijavat cho biết vào năm tới, Thái Lan và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, một cột mốc đáng nhớ trên hành trình kỳ diệu của tình hữu nghị, niềm tin và những khát vọng chung.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng tất cả sẽ cùng nhau tiếp tục viết nên những chương mới của thành công và hợp tác, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và duy trì tăng trưởng cho hai quốc gia và nhân dân hai nước cũng như cho toàn khu vực.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi của tình hữu nghị quốc tế. Tại buổi lễ, nhiều bạn bè đã bày tỏ tình cảm tốt đẹp và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 80 năm độc lập và cùng thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc của Việt Nam./.

