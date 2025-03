Quảng bá vẻ đẹp ASEAN hưởng ứng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Sukarno - Tổng thống đầu tiên của Indonesia - đến thăm và nói chuyện với các cháu thiếu nhi thủ đô tại trại hè "Bồ câu trắng" tại Bách Thảo, Hà Nội, ngày 26/6/1959. (Ảnh: TTXVN)

Dự kiến từ ngày 10-20/5 tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN.” Hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Làng Sen, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

Đây vừa là hoạt động nhằm hướng tới dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1969), thể hiện lòng biết ơn và thành kính của nhân dân cả nước, vừa nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Nghệ An quê Người, cũng như hình ảnh đất nước và con người ASEAN tới du khách quốc tế.

Dự kiến triển lãm có khoảng 200 tác phẩm chọn lọc từ các nhiếp ảnh gia Việt Nam và 9 nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan); trong đó có 150 ảnh của các nước và 50 ảnh Việt Nam, gồm có 20 ảnh về Nghệ An, 30 ảnh về các địa phương khác.

Với tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động ngoại giao, hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho việc phát triển độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong những thành tựu này, quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng được củng cố. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước, đồng thời tích cực và chủ động tham gia các diễn đàn trong khu vực để nâng cao vị thế đất nước, tăng cường gắn kết trong khối.

Lễ hội Làng Sen tại Nghệ An là hoạt động thường niên mỗi dịp tháng Năm, được tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh Bác. Năm nay chương trình dự kiến diễn ra 10 ngày, gồm một số hoạt động nổi bật như Lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đền Chung Sơn (Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh); các hoạt động văn hóa, đêm biểu diễn nghệ thuật, hội thi thể thao, tổ chức hội trại và không gian Sen, phiên chợ quê Nam Đàn, khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)