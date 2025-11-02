Quảng Ngãi: Mở đường, phá thế cô lập cho 5 thôn ở xã Ngọc Linh

Ngày 2/11, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã nhanh chóng có mặt tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi để cùng chính quyền mở con đường mới vào 5 thôn với hơn 1.700 nhân khẩu trong xã để phá thế cô lập nơi đây.

Trong lúc đó, chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã đồng hành, giúp dân khi gặp khó.

Trước đó, bão số 12 đã làm tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã Ngọc Linh đi 5 thôn phía bắc của xã gồm: Tu Răng, Xa Úa, Tu Chiêu, Ngọc Lâng, Ngọc Nang xã Ngọc Linh bị sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, trên đường liên thôn, sạt lở tạo ra một vực sâu có bề ngang dài khoảng 70m, vực sâu hàng chục mét. Tuyến đường bị tàn phá nghiêm trọng khiến 5 thôn bị cô lập hoàn toàn gần 1 tuần qua. Cùng đó, hệ thống nước sinh hoạt, hoa màu, lúa nước…của dân cũng bị ảnh hưởng, cuốn trôi theo mưa lũ.

Để ra xã, người dân bất chấp nguy hiểm, đi bộ qua điểm sạt lở vác lương thực, đồ ăn, xăng dầu nhằm đảm bảo cuộc sống cho dân trong vùng cô lập.

Ngoài ra, những ngày qua, chính quyền cũng đã huy động lực lượng chức năng trong xã, mở lối mòn mới, hạn chế thấp nhất mức độ nguy hiểm để cõng, vác lương thực, thực phẩm giúp dân. Việc đưa lương thực đều phải làm thủ công hoàn toàn.

Việc làm trên của chính quyền đã giúp dân ổn định cuộc sống, đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho dân trong những ngày bị cô lập. Ngoài ra, để giúp dân, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kịp thời có thư kêu gọi hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho bà con nhân dân bị cô lập do sạt lở núi ở xã Ngọc Linh. Đến nay, số lương thực trên đã đến được với người dân.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết sau bão, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng ở xã Ngọc Linh, nhất là về giao thông. Mưa bão, sạt lở khiến tuyến đường liên thôn, con đường độc đạo duy nhất nối 5 thôn phía bắc của xã Ngọc bị ách tắc, không thể tiếp cận được, kể cả đi bộ vào trong.

Chiến sỹ Quân đoàn 34 khắc phục sạt lở ở đường vào thôn Ngọc Nang. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Những ngày qua Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho dân. Cùng đó lương thực, gạo, thóc trong dân còn nên người dân ở vùng cô lập cơ bản đảm bảo cuộc sống.

Ngay sau khi 5 thôn ở phía bắc xã Ngọc Linh bị cô lập, lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn đã kịp thời có mặt nhằm giúp đỡ chính quyền, người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Chiều 1/11, các cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cùng chính quyền xã Ngọc Lịnh đã tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng Sư đoàn 10 đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, đưa ra phương án thi công; dự báo các tình huống, thời tiết có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công việc.

Sau khảo sát, mọi người quyết định mở một lối đi mới, đường xi măng, chạy dọc theo triền đồi xuống phía dưới trước khi lắp cầu tạm nối 2 bờ. Cầu tạm cách vị trí sạt lở khoảng 200 mét. Đây được xem là phương án khả thi, con đường mới sẽ giúp người dân dễ dàng di chuyển bằng xe máy.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết thêm lực lượng của Quân đoàn 34 đã đến kịp thời, hỗ trợ cho địa phương mở đường, phá thế cô lập cho 5 thôn phía bắc của xã Ngọc Linh nên người dân và chính quyền trong xã vẫn vững tin. Với sự hỗ trợ trên, người dân và chính quyền xã Ngọc Linh sẽ sớm vượt khó.

Tuy nhiên, việc mở đường, phá thế cô lập cho 5 thôn phía bắc xã Ngọc Linh không hề dễ dàng. Địa hình tại đây bị chia cắt thành 2 khu vực, trong đó, bên trong khu vực sạt lở, việc đưa phương tiện, máy móc vào thi công là không khả thi. Tất cả đều phải làm thủ công.

Sáng 2/11, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn nhưng các chiến sỹ Sư đoàn 10 chia quân ra các cánh để mở đường vào 5 thôn. Tiến vào bên trong khu cô lập, các mọi người phải lội bộ qua vực sâu trước khi tiếp cận hiện trường.

Tại bên trong, chỉ với cuốc, các chiến sỹ thay nhau, cuốc dọn sạt lở trên dọc tuyến đường. Giúp dân khắc phục bảo lũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là “mệnh lệnh” từ con tim với mỗi người lính nơi đây.

Chiến sỹ Quân đoàn 34 mở đường vào các thôn bị cô lập. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cho biết: Giải pháp mở 1 con đường mới, men theo triền đồi, làm một cây cầu tạm, cách vị trí sạt lở khoảng 200 mét, nối 2 bờ để đi lại. Đường mới là con đường xi măng để xe máy có thể dễ dàng đi được. Nếu thời tiết thuận lợi 1 tuần sẽ xong.

Bên cạnh đó, do địa hình chia cắt, không có đường đưa vật liệu gồm đá, sỏi, ximăng qua 5 thôn bị chia cắt nên tất cả phải làm bằng thủ công, công của bộ đội. Việc vận chuyển thủ công vật liệu sẽ tốn nhiều thời gian. Máy móc chỉ hỗ trợ bên bờ bên đây (nơi không bị ảnh hưởng sạt lở).

Trước mắt, Sư đoàn làm cầu tạm bằng sắt để người dân đi qua lại, vận chuyển lương thực, hàng hóa, đưa người cấp cứu, ốm đau, không thể cõng được. Chúng ta làm con đường phấn đấu để xe máy đi lại được.

Vui mừng vì bộ đội đã kịp có mặt giúp dân, người dân Ngọc Linh vui mừng. Anh A Mun thôn Ngọc Nang cho biết thời tiết khó khăn nhưng các anh vẫn vì dân làm việc. Hy vọng con đường mới sẽ sớm đưa vào sử dụng để đảm bảo cho các cháu đến trường an toàn, người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo Đại tá Nguyễn Chí Thức, Phó Sư đoàn trưởng, Kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 10 nhanh chóng lên đường đến xã Ngọc Linh nhằm giúp nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

Nhận nhiệm vụ trong thời gian gấp, nhưng với ý chí, quyết tâm, cán bộ, chiến sỹ luôn đã sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ để mang lại niềm vui, niềm tin cho người dân ở xã Ngọc Linh.

Ngoài việc thi công, mở đường phá thế cô lập, Quân đoàn 34 còn đưa máy móc, nhân lực để hỗ trợ xã Ngọc Linh khắc phục sạt lở tại các điểm “nóng” khác trong xã./.