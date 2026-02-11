Quảng Ngãi: Thông xe kỹ thuật vượt tiến độ cầu 16/5 bắc qua sông Pô Kô

Ngày 11/2, Ủy ban Nhân dân xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án cầu 16/5 bắc qua sông Pô Kô.

Dự án được thông xe kỹ thuật trước thời hạn gần 11 tháng so với kế hoạch.Dự án cầu 16/5 là công trình giao thông cấp 3, được Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29/4/2021; Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt dự án tại Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 22/9/2024.

Dự án có thời gian thi công hơn 1.600 ngày, từ 3/8/2022 đến 31/12/2026.

Dự án có tổng mức đầu tư 86,5 tỷ đồng, có chiều dài gần 500m. Khi được hoàn thành, dự án sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 500 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu ở phía Đông xã Đăk Pék.

Cùng với đó, cầu 16/5 sẽ giúp cho khoảng 1.500 em học sinh tại 4 trường học ở phía Đông xã đến trường thuận lợi, an toàn hơn.

Ông Đỗ Đăng Dự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Pék cho biết quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, nhất là áp lực cân đối nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan; sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của nhân dân, dự án đã được thi công đảm bảo chất lượng và chính thức thông xe kỹ thuật, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Công trình được đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Đăk Pék; đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn huyện, khai thác tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả quỹ đất tập trung lớn; từng bước hình thành các khu dân cư mới trong tương lai.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân được thông suốt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong khu vực; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

“Để hoàn thành đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả, xã sẽ yêu cầu Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Đăk Pék phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế-giám sát để hoàn thiện các công việc còn lại, đưa dự án vào khai thác sử dụng sớm nhất theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh,” ông Đỗ Đăng Dự khẳng định./.

