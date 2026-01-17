Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ

Ngày 17/1, Đồn Biên phòng Quảng Đức (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 67kg pháo hoa nổ.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 17/1, tại khu vực Km82+600, Quốc lộ 18C thuộc Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, Đồn Biên phòng Quảng Đức chủ trì, phối hợp với Công an xã Quảng Đức (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Chi cục Hải quan Khu vực VIII) tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới, phát hiện đối tượng Lỷ Xuân Trường (sinh năm 2006, trú tại Bản Pò Hèn, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lỷ Xuân Trường đang vận chuyển số pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với tổng khối lượng khoảng 67kg.

Lỷ Xuân Trường khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số pháo trên. Khi đang trên đường di chuyển qua khu vực biên giới thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

