Quảng Ninh: Dông lốc làm lật bè mảng, hai người tử vong

Sáng 18/8, Ủy ban Nhân dân xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hai người đã tử vong trong vụ tai nạn lật bè trên biển do dông lốc tối 17/8.

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện tìm kiếm và đến sáng 18/8 đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 17/8, trên vùng biển thuộc xã Đầm Hà xảy ra dông lốc kèm mưa lớn.

Thông tin ban đầu, chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1980) làm chủ đã bị lật. Khi đó, bè chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải, xã Đầm Hà làm công việc nuôi ngao.

Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Đầm Hà đã nhanh chóng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự, công an xã tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày (0,5m), chỉ có một tàu của Đồn Biên phòng Quảng Đức xuất phát từ cảng Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, tham gia tìm kiếm cùng người dân.

Đến 7 giờ ngày 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể là bà N.T.H và ông T.V.T tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Có 14 người trên chiếc bè bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Trước đó, người dân đã tìm thấy và đưa một nạn nhân là chị Lê Thị Quyên về Trạm Y tế xã Đầm Hà để cấp cứu./.

