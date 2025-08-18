Quảng Ninh hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp xã vượt tiến độ thời gian

Ngày 18/8, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và Đảng bộ xã, phường, đặc khu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, đến ngày 14/8, 100% đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, đặc khu tổ chức thành công đại hội, vượt tiến độ thời gian theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương 17 ngày.

Các đại hội đều diễn ra với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng.

Văn kiện đại hội của các Đảng bộ được đánh giá có chất lượng tốt, khoa học, ngắn gọn, trọng tâm, toàn diện, thể hiện rõ tinh thần đổi mới.

Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu phát biểu thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội cấp mình; dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Các tham luận cơ bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, bám sát chủ đề Đại hội và báo cáo chính trị, ngắn gọn, tập trung đi thẳng vào vấn đề.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc bầu cấp ủy, Bí thư đảm bảo số lượng, đạt tỷ lệ số phiếu cao.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bằng nhiều hình thức; tạo không khí sôi nổi, tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; công tác an ninh trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhiều đảng bộ đã có các sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các khâu tổ chức đại hội; qua đó cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, nhấn mạnh kết quả đại hội của các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, đặc khu vừa qua khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Tỉnh ủy; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Để phát huy kết quả đại hội và triển khai thắng lợi các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, cơ quan, địa phương, đơn vị nhanh chóng tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình hành động và chương trình công tác toàn khóa, đảm bảo nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển cho từng địa phương và cả tỉnh./.

Chính quyền 2 cấp: Kết quả bước đầu và những vướng mắc cần tháo gỡ ở Quảng Ninh Sau hơn một tháng triển khai, tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ.