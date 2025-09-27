Quảng Ninh phấn đấu GRDP trên đầu người đạt 20.000 USD

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, ý chí và khát vọng lớn lao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa Quảng Ninh phát triển đến năm 2030, thiết thực chào mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đại hội thống nhất mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Quan điểm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ mới là phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 18%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%; phấn đấu thành lập mới đạt 2.000 doanh nghiệp/năm; đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP khoảng 40-45%; tốc độ tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 12%/năm.

Quảng Ninh cũng phấn đấu chỉ số phát triển con người của tỉnh ở nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; tuổi thọ trung bình người dân trên 76 tuổi; toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia…

Quang cảnh lễ bế mạc Đại hội. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế số gắn với tăng nhanh quy mô, nâng cao chất lượng dân số và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Tỉnh tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, đa phương thức kết nối liên tỉnh, liên vùng; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hạ tầng công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch biển, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển Đặc khu Vân Đồn - đặc khu kinh tế thế hệ mới và cửa khẩu thông minh tại Móng Cái.

Phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ninh đặt ra các nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trong dài hạn; lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển và tạo bứt phá mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng thích ứng, chống chịu và sức cạnh tranh của kinh tế địa phương; tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo định hướng của Trung ương.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển; phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển kinh tế di sản; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển./.

Ông Vũ Đại Thắng tái cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 Với số phiếu 55/55, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên TW Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.