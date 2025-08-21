Quảng Ninh phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp là cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp xã, phường trên địa bàn vì có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến việc lưu giữ, soạn thảo tài liệu không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất thông tin mật.

Theo quy định của pháp luật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, đồng thời là nghĩa vụ bắt buộc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân. Những hành vi như tự ý sao chụp, phát tán, đăng tải trên mạng xã hội hoặc lưu trữ tài liệu bí mật trong điều kiện không bảo đảm an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Việc xử lý 8 trường hợp vi phạm này là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong tiếp cận, quản lý và sử dụng thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Thời gian tới, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm./.