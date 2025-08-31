Quảng Ninh thu hút 76.000 lượt khách trong ngày đầu nghỉ Lễ 2/9

Dịp nghỉ Lễ 2/9, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình kích cầu du lịch.

Cụ thể, tối 30/8, tại Khu đô thị vịnh biển Hạ Long Marina, phường Bãi Cháy, Tập đoàn BIM Group tổ chức ra mắt Halo Bay Show - chương trình biểu diễn nhạc nước kết hợp cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng - LED đồng bộ. Chương trình được biểu diễn miễn phí hàng đêm cho khách du lịch, góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch - văn hóa của du khách và tiếp thêm "sức hút" cho kinh tế đêm Hạ Long.

Công trình do Công ty kiến trúc KuMe Design Asia thiết kế, đạt 3 kỷ lục Việt Nam: Bộ phun tạo cột nước cao nhất Việt Nam cao 90m, tương đương tòa nhà 26-27 tầng; hệ thống giàn phun khí nén “đại bác” nhiều nhất, tạo cột nước cao 40-50m và hệ thống phao nổi inox chịu lực nhiều nhất, gồm 170 phao với tổng tải trọng đạt 50 tấn.

Dịp nghỉ Lễ 2/9, các du thuyền ngủ đêm trên vịnh Hạ Long đã giảm giá từ 10-30%. Một số tàu nhà hàng không phụ thu ngày lễ, tặng thêm món ăn, ưu đãi không gian riêng với đoàn khách lớn, tặng gói sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng tổ chức sự kiện…

Một số địa phương tổ chức gói kích cầu du lịch thu đông để thu hút du khách như: Cô Tô đã đưa ra gói kích cầu có mức giá từ 1,7-1,9 triệu đồng/khách cho tour du lịch 3 ngày 2 đêm, áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên, từ nay đến hết năm 2025.

Gói kích cầu bao gồm: Vé tàu cao tốc 2 chiều, 5 bữa ăn chính, khách sạn lưu trú tiêu chuẩn 2-3 sao hoặc homestay cao cấp, xe điện tham quan.

Ngoài ra, đặc khu Cô Tô còn tổ chức hàng loạt các sự kiện, thể thao, giải trí hấp dẫn sau 2/9 như: Chương trình “Trăng thu biên cương”; phát động chiến dịch truyền thông mang tên “Thì thầm mùa thu - Cô Tô chờ bạn kể chuyện” quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Cô Tô trên mạng xã hội để thu hút khách trong mùa thu.

Phường Yên Tử tổ chức Giải chạy “Ultra Trail Yên Tử 2025” diễn ra vào ngày 5-6/9. Đây cũng là giải chạy địa hình lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, hứa hẹn quy tụ được hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước, mang đến trải nghiệm thể thao - tâm linh đặc biệt giữa núi rừng Yên Tử linh thiêng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ngày đầu tiên nghỉ Lễ 2/9 (30/8), khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 76.000 lượt, bằng 61% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt 18.000 lượt; khách nội địa khoảng 58.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 34.000 lượt, bằng 68% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu du lịch ước đạt 209 tỷ đồng, bằng 79% so cùng kỳ năm 2024.

Để phục vụ du khách chu đáo trong dịp nghỉ Lễ 2/9 cũng như nâng cao hình ảnh thương hiệu du lịch Quảng Ninh, tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ cần chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi; đẩy mạnh tuyên truyền ứng xử văn minh tại các khu, điểm tham quan du lịch, thiết lập đường dây nóng, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch./.

Quảng Ninh khai thác mạnh phân khúc khách hạng sang, có mức chi tiêu cao Bên cạnh các sản phẩm truyền thống đã làm nên thương hiệu cho du lịch Quảng Ninh, tỉnh tập trung đổi mới sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao, khai thác mạnh phân khúc khách hạng sang.