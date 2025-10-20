Quảng Ninh thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp theo hướng bền vững

Hiện nay, cùng với việc phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn, Quảng Ninh chú trọng đầu tư, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp nhằm khai thác hiệu quả việc thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động nông thôn và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Mở rộng các cụm công nghiệp

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và mở rộng 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích 853,18ha, chiếm hơn 40% tổng quy mô quy hoạch.

Trong số đó, 7 cụm công nghiệp đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng và đi vào hoạt động với diện tích 373,19ha, gồm: Hà Khánh, Hoành Bồ, Cẩm Thịnh, Nam Sơn, Phương Nam, Đông Mai và Vân Đồn; 9 cụm công nghiệp khác đang trong quá trình triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn hơn 5.845 tỷ đồng gồm: cụm công nghiệp Tràng An (25,54ha), cụm công nghiệp Yên Than (47,6ha), cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B (60,01ha), cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ (68,22ha), cụm công nghiệp Hải Yên (50,27ha), cụm công nghiệp Phương Nam 2 (69,77ha), cụm công nghiệp Quảng Thành (54,54ha), cụm công nghiệp Yên Thọ (34,6ha), cụm công nghiệp Quảng Đức (69,44ha).

Ngoài ra, 19 cụm công nghiệp khác cũng đang trong các giai đoạn chuẩn bị thẩm định, điều chỉnh hoặc được tích hợp trong quy hoạch tỉnh; quy hoạch xã, phường, đặc khu.

Đáng chú ý, nhiều cụm công nghiệp đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả thu hút doanh nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất tập trung, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Đối với các cụm công nghiệp đang đầu tư hạ tầng, nhiều dự án có tiến độ khả quan. Cùng với đó, hiện 6 cụm công nghiệp gồm: cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp Hải Yên, cụm công nghiệp Phương Nam 2, cụm công nghiệp Quảng Thành, cụm công nghiệp Yên Thọ, cụm công nghiệp Quảng Đức mới được thành lập năm 2025, đều được Sở Công Thương giám sát, đôn đốc thực hiện.

Đến nay, các dự án đảm bảo tiến độ chuẩn bị đầu tư theo tiến độ được duyệt; các đơn vị tiếp tục triển khai trình lập phê duyệt quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, thông qua danh mục dự án thu hồi đất…

Song song với đó, Sở Công Thương cũng phối hợp cùng các địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp giai đoạn 2025-2030.

Công nhân đang làm việc trong một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thu hút đầu tư

Theo đánh giá của Sở Công Thương, tỷ lệ cụm công nghiệp được thành lập còn chưa cao; tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp ở một số dự án còn chậm; một số cụm công nghiệp gặp vướng mắc do thay đổi định hướng quy hoạch hoặc hạn chế về kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước; cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp còn thiếu đồng bộ, chưa đủ sức hấp dẫn, đặc biệt ở các địa phương vùng sâu, vùng xa…

Để thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp phát triển bền vững, Sở Công Thương sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp phù hợp quy hoạch; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; xây dựng kế hoạch, lộ trình thu hút đầu tư cụ thể; đồng thời bảo đảm phát triển hạ tầng xã hội đồng bộ (nhà ở, y tế, giáo dục, dịch vụ...) gắn với cụm công nghiệp nhằm thu hút, giữ chân lao động và nhà đầu tư.

Sở sẽ thực hiện việc đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng tập trung nguồn lực hoàn thành dự án theo tiến độ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, góp phần đưa các cụm công nghiệp của Quảng Ninh phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững, tạo nền tảng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới./.

Quảng Ninh: Thu hút "làn sóng" dịch chuyển FDI toàn cầu Quảng Ninh đón làn sóng FDI toàn cầu, tập trung vào công nghệ cao, phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao vị thế quốc tế.