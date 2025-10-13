Quảng Ninh: Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Cuba

Ngày 13/10, trong buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhân chuyến thăm Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Quảng Ninh sẵn sàng thiết lập quan hệ kết nghĩa với một địa phương của Cuba nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn Đại sứ tiếp tục là cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương của Cuba, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Cuba, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2/12 (1960-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại sứ là nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, nhất là trong thời điểm Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đã dày công vun đắp, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tình hữu nghị đặc biệt ấy luôn được các thế hệ lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát triển.

Chia sẻ với những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn dành tình cảm đặc biệt, thủy chung son sắt đối với nhân dân Cuba, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Cuba trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng (bên phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đại sứ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Quảng Ninh và các địa phương của Cuba, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh; đồng thời mong muốn được học hỏi những giá trị, kinh nghiệm quý báu của Cuba trong lĩnh vực công nghiệp, xây lắp, giám sát, y tế…

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ vui mừng đến thăm Quảng Ninh - địa phương nổi tiếng trên thế giới, đồng thời cũng là nơi có nền kinh tế phát triển sôi động.

Chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 5 năm qua và thành công của Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Đại sứ bày tỏ tin tưởng với tầm nhìn, mục tiêu và các định hướng phát triển mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương phát triển năng động hàng đầu cả nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, Cuba luôn trân trọng và biết ơn tình cảm, sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã dành cho Cuba trong thời điểm khó khăn.

Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, kết nối giữa các địa phương của Cuba với tỉnh Quảng Ninh để tăng cường trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế di sản, du lịch, y tế.../.

