Quảng Trị: Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm trong mùa mưa bão

Tuyến bờ biển xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua liên tục bị sóng biển bào mòn, sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền.

Thế nhưng, đến nay công trình kè biển vẫn chưa được bố trí vốn để khắc phục, khiến cuộc sống người dân luôn trong tình trạng bất an, nhất là vào mùa mưa bão.

Đoạn bờ biển dài hơn 2 km, chạy qua 3 thôn Thanh Xuân, Thanh Hải và Thanh Gianh đều bị ảnh hưởng lớn từ sạt lở; trong đó, thôn Thanh Xuân chịu thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 450 hộ dân, gần 1.800 nhân khẩu nằm trong phạm vi bị uy hiếp.

Đặc biệt, 6 hộ gia đình đầu tư hồ nuôi tôm với giá trị mỗi hồ trên dưới 2 tỷ đồng, vừa đưa vào sản xuất chưa kịp thu hồi vốn đã bị sóng biển cuốn trôi.

Nhiều hồ tôm của người dân ở thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch đã bị nước biển cuốn trôi. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Những dãy nhà phục vụ nuôi trồng thủy sản nay bỏ hoang, máy móc, dụng cụ hư hỏng. Hơn nửa diện tích hồ nuôi tôm đã bị nước biển nuốt chửng. Hàng phi lao chắn sóng được trồng từ 10 năm trước, từng được xem là “lá chắn xanh” bảo vệ vùng nuôi, cũng bị sóng đánh tan hoang, chỉ còn trơ gốc.

Ông Lưu Đức Hà, người dân địa phương, cho biết tình trạng biển xâm thực diễn ra chủ yếu trong vòng 3 năm trở lại đây; đặc biệt nghiêm trọng sau cơn bão số 5. “Sạt lở đã ăn sâu vào đất liền hơn 150 m, kéo dài trên 1 km. Nếu Nhà nước không có giải pháp căn cơ, những mùa mưa bão tới sẽ rất nguy hiểm,” ông Hà lo lắng.

Tại thôn Thanh Xuân, bờ biển bị sạt kéo dài hàng trăm mét, trực tiếp uy hiếp Đền thờ Ngư Ông - công trình tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của ngư dân địa phương.

Trước đây, từ sân đền ra mép nước biển còn cách khoảng 200 m, nhưng nay sóng đã cuốn trôi hầu hết diện tích cát, khiến ngôi đền chỉ còn cách mép sóng vài bước chân.

Ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Thanh Xuân, chia sẻ: “Đền Ngư Ông là chỗ dựa tinh thần của bà con mỗi chuyến ra khơi. Nay bờ biển bị xâm thực, sạt lở với tốc độ nhanh, chúng tôi rất lo lắng, sợ bão gió tới sẽ cuốn trôi mất ngôi đền.”

Trong điều kiện khó khăn, chính quyền và người dân chỉ có thể đổ đá hộc để giữ lại phần sân Đền thờ Ngư Ông. Tuy nhiên, giải pháp tạm bợ này khó chống chọi được lâu dài.

Người dân đắp tạm kè đá để bảo vệ Đền Ngư Ông nhưng đang bị sụt lở, vỡ toác bởi sóng biển. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Hiện, kè đá tiếp tục bị sóng đánh nứt toác, cát xói mòn mạnh, nguy cơ sạt lở ngày càng lớn. Hàng phi lao cổ thụ bảo vệ trước đền đã bị sóng biển cuốn trôi.

Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch, cho biết: “Lăng Ngư Ông vừa là công trình tâm linh của bà con, vừa là di tích văn hóa của xã. Đây cũng là nơi sinh sống của đông đảo ngư dân. Nếu kè không sớm được đầu tư nâng cấp, xây dựng, đời sống người dân và di tích đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyện vọng lớn nhất của bà con là sớm được xây dựng tuyến kè biển qua thôn Thanh Xuân.”

Trước thực trạng cấp bách này, tỉnh Quảng Trị đã đồng ý đề xuất của xã Bắc Trạch, đưa dự án xây dựng tuyến kè dài 1 km trước Đền thờ Ngư Ông vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra hy vọng giải quyết căn cơ tình trạng sạt lở bờ biển ở địa phương.

Trong khi chờ dự án được triển khai, từng đợt sóng vẫn ngày đêm xâm thực bờ biển Bắc Trạch, cuốn đi sự bình yên của làng chài.

Người dân nơi đây chỉ mong công trình sớm được khởi công, không chỉ để bảo vệ cuộc sống trước mùa mưa bão đang tới gần mà còn gìn giữ mái đền thiêng, nơi họ gửi gắm niềm tin và khát vọng bình an giữa biển khơi./.

