Quảng Trị: Cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn

Sáng 28/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với bão số 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trước diễn biến phức tạp của bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện ngay nội dung: Thông báo cho toàn thể trẻ em mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày thứ Hai 29/9; kiểm tra, rà soát khuôn viên, cơ sở vật chất, nếu cần thiết, tạm thời sơ tán học sinh, giáo viên, nhân viên khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Ngay sau khi bão số 10 tan, các cơ sở giáo dục tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón học sinh trở lại trường; kịp thời báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại, sự cố (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để được chỉ đạo, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 27/9 đến nay, ở tỉnh đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 50-150mm, một số nơi lớn hơn tại các trạm như Đakrông 288,4mm, Đông Hà 230,2mm, Thạch Hãn 200mm, Hiền Lương 175,8mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng vùng hạ lưu các sông, ngập lụt cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ đô thị và những nơi thoát nước kém, lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc các xã khu vực miền núi, công trình đang thi công, sạt lở bờ sông suối, sạt trượt taluy đường giao thông.

Ở tỉnh có tổng số 8.577 phương tiện với 23.232 lao động. Đến 15 giờ ngày 27/9, tất cả tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn, hiện còn 3 phương tiện với 28 lao động đang hoạt động trên biển./.

