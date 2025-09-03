Quảng Trị: Chơi dưới gầm cầu, hai em nhỏ đuối nước thương tâm

Tối 3/9, đại diện lãnh đạo xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 trẻ nhỏ tử vong tại hồ Bến Sanh.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, em D.T.T.L (10 tuổi, ngụ thôn 9, xã Gio Linh) và em P.T.B.H (7 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Nam Đông Hà) cùng một người bạn đến phía dưới gầm cầu Bến Sanh để chơi.

Sau khi thấy H xuống nước chơi mà không lên, em L đã xuống tìm kiếm. Một lúc sau, người bạn đi cùng không thấy cả 2 lên bờ thì chạy về nhà báo tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4 đã phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm trẻ gặp nạn.

Đến 17 giờ 50 phút ngày 3/9, thi thể hai em P.T.B.H và D.T.T.L được tìm thấy tại hồ Bến Sanh, xã Gio Linh.

Hiện, các lực lượng chức năng đã tiến hành thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương./.

