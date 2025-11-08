Quảng Trị: Khởi tố 38 đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng

Ngày 8/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can liên quan về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng.”

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 6/7, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.T (sinh năm 1983), trú tại xã Cam Lộ về việc con trai là T.T.Đ. (sinh năm 2006), bị một nhóm thanh thiếu niên chưa rõ lai lịch dùng vỏ chai bia thủy tinh ném trúng vùng mắt, gây thương tích.

Quá trình điều tra, Công an xã Cam Lộ xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên.

Cụ thể, rạng sáng 28/6/2025, một nhóm gồm 23 đối tượng ở các phường Đông Hà và Nam Đông Hà tập hợp với 8 đối tượng ở các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng, mang theo hung khí kéo lên Cam Lộ để đánh nhau với nhóm 14 đối tượng người địa phương (trong đó có T.T.Đ. đồng thời cũng là nạn nhân chính trong vụ việc).

Các đối tượng có hành vi tụ tập, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự.

Trước các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về các tội danh liên quan.

Trong đó, 13 trên 14 đối tượng trú tại xã Cam Lộ bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm Đào Thế Trường (sinh năm 2005) và Phạm Anh Tuấn (sinh năm 2006).

Nhóm còn lại có 25 trên 31 đối tượng ở các địa phương khác gồm phường Đông Hà, Nam Đông Hà, xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng bị khởi tố về các tội “Cố ý gây thương tích” (khoản 2, Điều 134) và “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Phạm Văn Anh (sinh năm 2008) xã Gio Linh; Trần Huỳnh Bảo Nam (sinh năm 2008), phường Nam Đông Hà; Đoàn Minh Hiếu (sinh năm 2007), phường Đông Hà; Lê Hồ Anh Khoa (sinh năm 2008), phường Đông Hà; Nguyễn Văn Quang Thịnh (sinh năm 2007), phường Đông Hà; Trần Quốc Pháp (sinh năm 2006), phường Đông Hà.

Các lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát khu vực 5 phê chuẩn và thi hành theo quy định pháp luật.

Ngoài 8 đối tượng bị bắt tạm giam, 28 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú.”

Ngoài 38 đối tượng bị khởi tố, 7 đối tượng còn lại do chưa đủ 16 tuổi, Công an xã Cam Lộ đã lập hồ sơ xử lý hành chính, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

