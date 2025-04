Quảng Trị: Lật xe khách trên Quốc lộ 1A khiến 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/4, tại Km784 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hải Trường.

Xe ôtô khách biển kiểm soát 37H-080.40 do tài xế Nguyễn Văn C. (sinh năm 1983, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam; trên xe có một tài xế phụ là Hoàng Anh T. (sinh năm 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), 3 phụ xe và 38 hành khách.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 74F1-391.80 do anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1995, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe khách bị thương (trong đó có người bị gãy chân). Tại hiện trường, chiếc xe khách lật chắn ngang một phần đường, đầu xe bị hư hại nặng.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.../.

Tai nạn giao thông liên hoàn, Quốc lộ 1A qua Quảng Bình ách tắc nhiều giờ Một xe ôtô 5 chỗ di chuyển đến giữa cầu Gianh với tốc độ nhanh rồi đâm vào đuôi xe ôtô con màu trắng làm xe trắng mất lái, lấn sang làn đường bên kia và đâm vào xe container đang chạy chiều ngược lại.