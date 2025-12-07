Quảng Trị: Tàu cá bị chìm trên biển, 4 ngư dân thoát nạn

Sáng 7/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ tiếp nhận 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển.

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 7/12, ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên cảng cá Mũi Ông báo về Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn với nội dung, tàu cá BV-93600-TS do ông Thái Quốc Toàn (sinh năm 1981, ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 thuyền viên, bị chìm tại khu vực biển cách đảo Hòn La khoảng 500m về phía Tây Nam.

Sau đó, 4 người đã được tàu cá BV-93601-TS (tàu đi chung) do anh Đào Duy Quang (sinh năm 1991, ở xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, cứu vớt an toàn.

Hai tàu đánh cá trên của bà Lê Thị Huệ (sinh1971, ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh), đã làm thủ tục xuất bến tại cảng cá Mũi Ông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lúc 13 giờ 15 phút ngày 6/12.

Khi tàu ra neo đậu ở vùng nước trước cảng Hòn La để sáng 7/12 đi biển thì bị sự cố phá nước và chìm.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã thông báo cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời điều động 4 cán bộ và 1 đồng chí quân y cùng xuồng ST 660 đến trực tiếp hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và nắm tình hình.

Hiện 4 người gặp nạn đều ổn định sức khỏe trên tàu BV-93601-TS neo đậu tại vùng nước cảng La. Chủ tàu đang liên hệ tìm thuê để trục vớt tàu bị chìm./.

