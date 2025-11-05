Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại xã miền núi Khe Sanh

Chiều 5/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún trên tuyến Tỉnh lộ 587 và một hộ gia đình ở khối 2.

Tại Tỉnh lộ 587, có 4 điểm hư hỏng nền mặt đường, sạt lở mái taluy âm tại các vị trí: Km5+200, Km6+300, Km10+600 và Km13+100. Trong đó, tại Km5+200, nền mặt đường hư hỏng nặng, một hố sâu gần 3m xuất hiện ăn sâu nửa đường do bị nước mưa từ trên cao đổ về gây xói mòn. Vệt xói tại khu vực này kéo dài khoảng hơn 10m dọc lề đường gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, tại khu vực ngầm tràn ở Km1+700 tuyến ĐT.687 bị hư hỏng nặng, khoét sâu tạo hàm ếch tiềm ẩn nguy cơ sụt gãy. Mố cầu đường vào thôn Ruộng, khối 6 và đường Trần Hoàng bị nứt vỡ; trên tuyến đường bê tông Phạm Ngũ Lão bị sụt lún, nứt sâu.

Đặc biệt, tại khu vực gia đình bà Nguyễn Thị Thương (trú tại khối 2, xã Khe Sanh) xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Bà Thương cho biết, sinh sống ở đây hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng như năm nay. Mưa lớn nhiều ngày qua, khiến một phần sân của gia đình xuất hiện các vệt rạn nứt. Đến rạng sáng 5/11 thì khoảng sân lớn của gia đình bị sụt lún; trên tường và sàn nhà có vết nứt dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh Nguyễn Anh Cư cho biết, đối với hộ gia đình xuất hiện sụt lún, xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn và lực lượng công an, quân sự, lực lượng xung kích cơ sở phối hợp hỗ trợ gia đình tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Riêng các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 587, địa phương đã có báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, xử lý.

Hộ gia đình của bà Nguyễn Thị Thương, trú tại khối 2, xã Khe Sanh bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước mắt, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành gia cố tạm thời các điểm sạt lở, rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện giao thông. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh đã tiến hành di dời 4 hộ với 14 khẩu ở thôn Tà Rùng và 1 hộ với 4 khẩu ở khối 2 đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 40 vị trí sạt lở, 71 vị trí ngập lụt; hơn 10.900 hộ bị ngập lụt; 433 hộ với 1.333 khẩu bị cô lập chia cắt và 65 điểm trường cho học sinh nghỉ học.

Tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 13; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi diễn biến thời tiết để triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các xã, phường khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường với tinh thần “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”, khẩn trương tiêu độc khử trùng nhằm phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp lực lượng chức năng tổ chức khôi phục hạ tầng thiết yếu, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ lương thực, nước uống, bố trí chỗ ở tạm; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở, nhất là các vùng bị cô lập./.

Quốc lộ 1A qua Quảng Trị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông Dọc tuyến Quốc lộ 1A những ngày qua đã xuất hiện hàng chục vị trí hư hỏng, đặc biệt đoạn qua xã Nam Hải Lăng có nhiều điểm mặt đường bong tróc, sụt lún sâu, đọng nước sau mưa.