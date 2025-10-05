Quốc hội Iran thông qua dự luật phá giá đồng nội tệ

Ngày 5/10, Quốc hội Iran đã thông qua dự luật xóa bỏ 4 số 0 cuối trên mệnh giá đồng rial nội tệ.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, dự luật được thông qua tại phiên họp công khai của Quốc hội với 144 phiếu thuận, 108 phiếu chống và 3 phiếu trắng.

Trước đó, hồi tháng 8, Nội các Iran cũng đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất phá giá đồng nội tệ. Tuy nhiên, việc này còn cần được Hội đồng Hiến pháp phê chuẩn.

Việc xóa bỏ 4 số 0 trên mệnh giá đồng rial nhằm mục đích hợp lý hóa các giao dịch tài chính. Đồng nội tệ mới của Iran vẫn tiếp tục được gọi là rial và đơn vị tiền tệ được gọi là gheran. Sau khi được xóa bỏ 4 số 0 trên mệnh giá, 1 rial mới sẽ bằng 10.000 rial hiện tại và được chia thành 100 gheran.

Iran sẽ cho phép cả tiền cũ và tiền mới cùng lưu hành trong tối đa 3 năm và Ngân hàng Trung ương Iran có 2 năm để thực hiện việc chuyển đổi.

Đồng nội tệ của Iran mất giá mạnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran.

Ngoài ra, các hạn chế của châu Âu, trong đó có việc kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, cũng là tác nhân gây nhiều khó khăn kinh tế cho Tehran./.

