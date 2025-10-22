Chính trị

Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật sửa đổi liên quan đến giáo dục

Quốc hội sẽ dành cả buổi chiều để thảo luận ở tổ về ba dự án luật sửa đổi liên quan đến giáo dục gồm Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Phạm Mai
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An thảo luận tại tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng nay, 22/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án luật nêu trên.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Sau các phần trên, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và Dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về ba dự án luật liên quan đến giáo dục, gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)./.

