Quy định mới về số lượng thí sinh tối đa mỗi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Thông tư quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi; riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Từ ngày 9/12/2025, Thông tư 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành.

Theo đó, về số lượng thí sinh dự thi, Thông tư quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi.

Riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Các đơn vị dự thi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân bổ cố định số lượng từ 20 đến 40 thí sinh cho mỗi môn thi, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về số lượng./.

