Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Ngày 9/9, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho bạn bè quốc tế; chúc mừng Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới; đánh giá cao những thành tựu đối ngoại hết sức quan trọng, toàn diện và nổi bật mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam với sự đóng góp quan trọng của ngành đối ngoại Việt Nam.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh việc thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian qua, nhất là những chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai nước đã được triển khai rất tích cực, hiệu quả và thực chất.

Tại cuộc điện đàm, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá rất cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như cử Đoàn chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công của buổi lễ; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đồng hành, gắn bó trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên gọi điện chúc mừng, thể hiện truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng, thiết thực; đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào đã và đang không ngừng được phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả lĩnh vực ngày càng hiệu quả và thực chất; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ hợp tác với Lào; nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Ngoại giao Lào để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt cho các hoạt động quan trọng của mỗi nước cũng như giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn thường niên giữa Lãnh đạo và các đơn vị hai Bộ, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane mong sớm được đón Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Lào trong thời gian tới./.

