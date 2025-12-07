Ngày 6/12/2025, trong không khí trang trọng hướng về Ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Báo Biên phòng tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Tư duy đột phá” và tập thơ “Vì sao yêu” của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn.

Hai tác phẩm, một thơ - một chính luận, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cuối tháng 11/2025, đã gây tiếng vang đặc biệt trong dư luận báo chí, văn học và giới nghiên cứu.

Ở đó, người đọc bắt gặp một Nguyễn Hòa Văn với đầy đủ chiều kích: người lính biên phòng kiên trung, nhà báo chính luận sắc sảo và người nghệ sĩ của tâm hồn - để lại những suy tư lắng đọng về tình yêu, về con người, về Đảng, về sự thật và về những giá trị bền vững của đời sống.

Đáng chú ý, tại buổi lễ, tác giả đã quyết định dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách trong ngày ra mắt để chuyển tới cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, như món quà nghĩa tình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nghĩa cử ấy tiếp tục khẳng định một phẩm chất xuyên suốt trong cuộc đời người lính - nhà báo Nguyễn Hòa Văn: “Viết để phụng sự - sống để sẻ chia”.

Sự kiện không chỉ tôn vinh đóng góp của Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn mà còn khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong chiến đấu với cái xấu, cái tha hóa và trong cổ vũ những giá trị nhân văn, tiến bộ của xã hội.

Trong hành trình hơn bốn thập kỷ khoác áo lính và làm báo, Đại tá, Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hòa Văn đã chứng minh rằng một ngòi bút chỉ thực sự có giá trị khi nó gắn liền với trách nhiệm xã hội, khát vọng đổi mới và lòng nhân ái dành cho con người.

"Tư duy đột phá" và "Vì sao yêu" không chỉ là hai cuốn sách, mà là hai dấu mốc tinh thần, hai thông điệp về trí tuệ - bản lĩnh - tình yêu thương được gửi gắm trong thời điểm đất nước đang nỗ lực bước vào một giai đoạn phát triển mới, chủ động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Nếu “Vì sao yêu” giàu cảm xúc thì “Tư duy đột phá” lại là minh chứng cho sự sắc sảo của một nhà báo chính luận kiên định trên mặt trận chống “giặc nội xâm”.

Tác phẩm tập hợp những bài viết của Nguyễn Hòa Văn trong giai đoạn đất nước triển khai mạnh mẽ công cuộc phòng, chống tham nhũng và cải cách thể chế.

Việc tác giả dành toàn bộ số tiền thu được từ bán sách để hỗ trợ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 càng làm sáng rõ hơn phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” - sống trọn nghĩa tình, nghĩ cho đồng đội trước khi nghĩ cho mình.

Đó cũng là thông điệp đẹp đẽ nhất mà buổi ra mắt sách để lại: viết để lan tỏa điều tử tế, và sống để tiếp tục gieo những hạt mầm nhân văn./.

NXB Thông tấn ra mắt cuốn sách ảnh về 80 năm Quốc hội Việt Nam Với hơn 850 bức ảnh được trình bày khoa học theo trật tự thời gian, cuốn sách ảnh '80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)' phản ánh sinh động quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam.