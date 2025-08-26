Ra mắt cuốn sách về “25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”

Chiều 26/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách kỷ yếu "25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

Cuốn sách "25 năm hành trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam" được khởi thảo từ tháng 8/2024 và hoàn thành vào tháng 7/2025, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, cộng tác viên.

Nội dung sách khái quát chặng đường 25 năm từ khi bóng đá chuyên nghiệp ra đời tại Việt Nam năm 2000, phản ánh những dấu mốc quan trọng, các chuyển biến tích cực về tổ chức, quản lý, đào tạo, thi đấu và sự đồng hành của doanh nghiệp, người hâm mộ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn cuốn sách kỳ vọng "25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam" sẽ trở thành nguồn cảm hứng để mỗi cầu thủ, mỗi huấn luyện viên, mỗi nhà quản lý và người hâm mộ đều thấy rõ vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình chung, tiếp tục cùng chung tay viết nên những trang sử mới rực rỡ, đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với những mục tiêu lớn lao mà người hâm mộ hằng mong đợi.

"Cuốn sách được giới thiệu hôm nay không chỉ để nhìn lại, mà còn để hướng tới tương lai. Những thành tựu đạt được đã nhắc nhở chúng ta rằng, con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp là lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên định, đổi mới và quyết tâm lớn lao hơn nữa. Trách nhiệm của chúng ta - những người đang tham gia vào sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam, dù trực tiếp hay gián tiếp - là tiếp tục nỗ lực để nuôi dưỡng khát vọng, nâng tầm giải đấu, nâng cao chất lượng về chuyên môn và hình ảnh, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, để bóng đá Việt Nam thật sự vươn xa," ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF giới thiệu sách “25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.” (Ảnh: VFF)

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tạo nền tảng cho những bước tiến lớn của các Đội tuyển Quốc gia và Câu lạc bộ trên đấu trường quốc tế: từ 2 chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup); 2 lần lọt vào tứ kết Asian Cup; lần đầu tiên góp mặt ở Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đến hàng loạt thành tích nổi bật của các Đội tuyển trẻ...

"Cuốn sách là nguồn động viên và bài học kinh nghiệm quý báu để bóng đá Việt Nam tiếp tục kiên định trên con đường phát triển chuyên nghiệp. 25 năm qua, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng cũng chứng kiến sự thay đổi toàn diện về công tác quản lý, tổ chức thi đấu. Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thật sự là nền móng quan trọng, góp phần phát triển Đội tuyển Quốc gia, khẳng định vị thế bóng đá việt nam trên bản đồ bóng đá châu lục," ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban biên tập nội dung cuốn sách khẳng định.

Cuốn sách "25 năm hành trình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam" được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu quý giá, góp phần lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy tình yêu bóng đá và truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo tiếp tục viết nên những trang sử mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam./.

Bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2031 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định những cột mốc quan trọng cho bóng đá nữ trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2027, tầm nhìn đến năm 2031.