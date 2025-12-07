“Recode the Future”: COMEUP 2025 khởi động, hứa hẹn bùng nổ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu cuối năm nay

Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (MSS) ngày đã chính thức công bố khởi động COMEUP 2025 tại sự kiện Media Day diễn ra ở Global Startup Center (GSC), TIPSTOWN (Seoul).

Lễ hội khởi nghiệp toàn cầu - vốn được xem là “điểm hẹn” thường niên của cộng đồng đổi mới sáng tạo - sẽ diễn ra từ 10-12/12/2025 tại COEX, Seoul quy tụ các startup, nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn từ nhiều quốc gia.

Ra đời từ năm 2019, COMEUP nhanh chóng trở thành sự kiện có dấu ấn đậm nét trong khu vực. Riêng năm 2024, chương trình ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 150 startup nước ngoài từ 45 quốc gia, khẳng định vị thế một nền tảng kết nối quốc tế dành cho khởi nghiệp công nghệ.

Ba trụ cột chính: Công nghệ - Toàn cầu - Tinh thần doanh nhân

Phiên bản 2025 mang khẩu hiệu "Recode the Future” – thông điệp nhấn mạnh vai trò của công nghệ và tinh thần đổi mới trong việc tái định nghĩa tương lai. Trong ba ngày, sự kiện sẽ triển khai chuỗi hoạt động đa dạng như hội thảo, triển lãm, IR (gọi vốn), kết nối đổi mới mở (Open Innovation) xoay quanh ba chủ đề trọng tâm: Tech, Global, Entrepreneurship

COMEUP 2025 cũng thu hút sự chú ý với sự góp mặt của các diễn giả quốc tế nổi bật như Tareq Amin, CEO của HUMAIN – công ty AI thuộc sở hữu Nhà nước Saudi Arabia, và Park Sunghyun, CEO Rebellions.

Tăng cường kết nối đầu tư, doanh nghiệp lớn đồng loạt tham gia

Điểm nhấn đầu tiên của năm nay là việc tăng cường các chương trình kết nối thiết thực với nhà đầu tư toàn cầu. Hàng loạt quỹ VC, CVC và accelerator quốc tế sẽ hiện diện, mở rộng cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa startup và nhà đầu tư thông qua các phiên 1:1 meetup, booth đầu tư và các buổi thuyết trình doanh nghiệp tiềm năng.

Bên cạnh đó, 35 tập đoàn trong và ngoài Hàn Quốc gồm Mercedes-Benz, Hyundai Motor, NVIDIA, NHN, sẽ tham gia chương trình Open Innovation, giới thiệu các mô hình hợp tác, đồng thời tổ chức kết nối một-một với startup trong nhiều lĩnh vực.

Mở rộng quy mô quốc tế, thêm nhiều quốc gia lần đầu góp mặt

Sau thành công của bốn gian hàng quốc gia năm 2024, COMEUP 2025 ghi nhận mức tăng mạnh với bảy quốc gia sẽ dựng pavilion riêng, trong đó có Saudi Arabia, Ấn Độ, Nhật Bản, Canada

Đáng chú ý, Australia, Angola và Sierra Leone lần đầu tiên tham dự, mang theo các startup dự kiến góp mặt xuyên suốt các hoạt động triển lãm, IR, hội thảo và networking.

Lần đầu có phiên dành riêng cho startup tạo tác động xã hội

Năm 2025 đánh dấu sự xuất hiện của phiên chuyên đề dành cho startup Social Venture - nhóm doanh nghiệp theo đuổi giá trị xã hội và bền vững.

Các diễn giả, trong đó có CEO 60Hertz Kim Jongkyu, sẽ chia sẻ hành trình ứng dụng công nghệ để giải quyết thách thức xã hội, từ khủng hoảng khí hậu đến phát triển cộng đồng.

Những nhà đầu tư tác động như SoPoong Ventures và Impact Foundation cũng mở booth tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

Chú trọng đối tượng công chúng và sinh viên

COMEUP 2025 dành không gian lớn hơn cho hoạt động hướng tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích đổi mới sáng tạo. Chương trình COMEUP Docent Tour giúp khách tham quan tiếp cận sự kiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia; khu COMEUP Flea Market mang đến các sản phẩm tiêu dùng đến từ startup B2C.

Ngày cuối cùng (12/12), 8 đội startup từ 6 trường đại học trong và ngoài Hàn Quốc, gồm cả Đại học Quốc gia Seoul, sẽ trình bày ý tưởng khởi nghiệp và tham gia khóa học nhập môn về tinh thần doanh nhân.

Nhiều hoạt động đồng thời gia tăng sức hút

Bên lề COMEUP, hàng loạt sự kiện lớn sẽ diễn ra như:

OpenData X AI Challenge Opening Ceremony

Chung kết Challenge! K-Startup 2025 King of Kings, cuộc thi khởi nghiệp liên bộ

2025 K-Startup Grand Challenge Demo Day, chọn startup nước ngoài xuất sắc nhất năm

Chuỗi hoạt động này kỳ vọng mang đến bức tranh toàn diện về đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc và khu vực.

“COMEUP 2025 sẽ là nơi tương lai được viết lại”

Bộ trưởng Han Sung-sook nhấn mạnh:

“Từ đổi mới deep-tech thay đổi đời sống, đến sự mở rộng toàn cầu vượt qua ranh giới ngành nghề và quốc gia, COMEUP 2025 sẽ trình diễn tương lai mà startup đang tái định hình. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo cộng đồng.”