Rối loạn tiêu hóa kéo dài, bệnh nhân bất ngờ phát hiện nhiễm giun tóc nặng

Các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phát hiện một trường hợp nhiễm giun tóc nặng, với số lượng lớn giun ký sinh trong đại tràng của một bệnh nhân nữ đến khám vì rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Bệnh nhân là bà V.T.N (57 tuổi, trú tại Bắc Ninh), nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn, đi ngoài nhiều lần trong ngày kéo dài suốt vài tháng gần đây, kèm theo sụt khoảng 2kg.

Theo lời kể, các triệu chứng diễn tiến từ từ, không rầm rộ nên bà chủ quan, chỉ đi khám khi tình trạng kéo dài và ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có thói quen ăn rau sống và một số món ăn tái, sống. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột, đặc biệt tại các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ chỉ định nội soi đại tràng để tìm nguyên nhân.

Trong quá trình nội soi, các bác sỹ phát hiện nhiều con giun màu trắng ngà, kích thước khoảng 0,3-0,5cm, ký sinh dày đặc trong lòng đại tràng.

Kết quả xét nghiệm xác định đây là giun tóc - một loại giun ký sinh thường cư trú tại đại tràng.

Theo các bác sỹ, số lượng giun lớn cho thấy bệnh nhân đã nhiễm giun trong thời gian dài nhưng không được phát hiện sớm do triệu chứng không điển hình. Đây là trường hợp nhiễm giun tóc nặng, tương đối hiếm gặp ở người trưởng thành.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm-Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nhiễm giun tóc xuất hiện trên toàn thế giới, thường gặp nhất ở các khu vực có khí hậu ấm áp, lượng mưa lớn, nhiều bóng râm và điều kiện vệ sinh hạn chế.

Giun tóc có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhiều hơn ở trẻ em do hay chơi đùa, tiếp xúc trực tiếp với đất.

Nhiễm giun tóc kéo dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau bụng, thiếu máu, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng sự phát triển của trẻ.

Giun tóc bám vào niêm mạc ruột để hút máu và dinh dưỡng, từ đó gây tổn thương và dẫn đến các biểu hiện như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, thiếu vi chất, thiếu máu, sa trực tràng... Chẩn đoán nhiễm giun tóc nhờ xét nghiệm phát hiện trứng giun trong phân hoặc soi đại tràng thấy giun trong lòng ruột.

Việc chẩn đoán nhiễm giun tóc có thể thực hiện thông qua xét nghiệm phân tìm trứng giun hoặc phát hiện trực tiếp giun ký sinh khi nội soi đại tràng.

Sau khi xác định bệnh, người bệnh sẽ được điều trị bằng thuốc tẩy giun đặc hiệu theo phác đồ, kết hợp theo dõi và đánh giá lại sau điều trị.

Để phòng ngừa nhiễm giun tóc, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; ăn chín, uống sôi; hạn chế sử dụng rau sống khi chưa được rửa sạch và ngâm kỹ; sử dụng nguồn nước sinh hoạt an toàn; không đi chân đất, đặc biệt tại khu vực đất ẩm; không để trẻ bò hoặc chơi trực tiếp trên nền đất bẩn.

Bên cạnh đó, người dân nên chủ động đi khám khi có các dấu hiệu bất thường kéo dài như đau bụng quanh rốn, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần, sụt cân hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Việc thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết sẽ giúp phát hiện sớm bệnh ký sinh trùng đường ruột, từ đó điều trị kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe./.

